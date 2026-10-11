 Erling Haaland s-a tuns, iar noua sa frizură nu mai întoarce privirile pe stradă | adevarul.ro
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Erling Haaland s-a tuns, iar noua sa frizură nu mai întoarce privirile pe stradă

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Erling Haaland este unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul mondial. Iar tânărul a atras atenția și prin părul său lung. În august, însă, el a decis să se tundă, iar de atunci a observat că nu mai atrage atenția ca înainte atunci când iese la plimbare, pe jos.

Erling Haaland a renunțat la părul său lung
Erling Haaland a renunțat la părul său lung Foto: EPAImages

Pe rețele sociale, în schimb, au apărut numeroase reacții după ce a ales o nouă frizură. Iar Erling Haaland şi-a exprimat surprinderea faţă de interesul ce i-a fost arătat. „Mă aşteptam să produc puţină agitaţie, însă nu ca întreaga lume să se holbeze la mine cu noua mea tunsoare. A fost destul de amuzant", a declarat norvegianul pentru Sky Sports.

Jucătorul lui Manchester City a fost vizat și de comentariile unor oameni de sport. „Ce ai făcut? Ce e asta? Ai pierdut un pariu sau ceva de genul?", a reacţionat Zlatan Ibrahimovici, făcând referire la faptul că norvegianul a renunțat la părul său lung.

Cum a adoptat o tunsoare mult mai scurtă, atacantul de 26 de ani nu mai atrage atât de mult atenția ca atunci când purta părul lung. „Nu mă mai fac remarcat la fel de mult pe stradă. Nu mai vezi acel păr blond frumos. E o schimbare şi cred că e bine", a comentat Haaland.

A dat în judecată o companie aeriană fiindcă i-a folosit imaginea

Pe de altă parte, „coada de cal” pe care o avea înainte i-a provocat și unele probleme. Aceasta a devenit subiectul unor parodii pe reţelele sociale. Apoi, în timpul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, Haaland a dat în jdecată compania aeriană Norwegian Air Shuttle, care a realizat un montaj cu frizura atacantului de la Manchester City pe unul dintre avioanele sale.

Avocatul fotbalistului, Thomas Hagen, a declarat că „a fost utilizată ilegal de către Norwegian Air Shuttle a elementelor distinctive ale lui Haaland în promovarea biletelor de avion în timpul Cupei Mondiale de fotbal".

Potrivit cotidianului „LEquipe”, compania aeriană, care a şters între timp această postare, a precizat că nu înţelege motivul şi consideră această procedură „regretabilă". Purtătoarea de cuvânt a companiei, Catharina Solli, a declarat pentru AFP: „Ca aproape toată Norvegia, am susţinut echipa naţională în această vară, prin câteva postări spontane inspirate de tendinţele de pe reţelele sociale." Compania speră că această chestiune se va rezolva în urma unui "dialog rezonabil".

A dat semne de oboseală la meciurile din timpul Ligii Națiunilor

Atacantul norvegian Erling Haaland nu a atras atenția în ultimul timp numai prin noua sa frizură. Presa de europeană a constatat că acesta a dat semne de oboseală fizică. Ceea ce nu este deloc ciudat, el prezentându-se după o serie lungă de meciuri disputate în acest an pentru echipa de club şi reprezentativă.

Atacantul a fost înlocuit după 67 de minute, în meciul pierdut (1-2), în Portugalia, în Divizia A, Grupa 4 a Ligii Naţiunilor. Mai mult decât atât, Haaland s-a numărat printre jucătorii care au părăsit stadionul imediat după meci, plecând cu un avion privat.

Haaland s-a resimțit fizic după multe meciuri jucate în acest an
Haaland s-a resimțit fizic după multe meciuri jucate în acest an Foto: EPAImages

Și antrenorul Norvegiei, Stale Solbakken, s-a referit la starea fizică a lui Haaland: „Era pur şi simplu epuizat. Unii dintre jucătorii mei au avut doar şase sau şapte zile de vacanţă. Şi într-un loc de muncă normal, nu trăieşti doar din condiţia fizică. Apoi intri direct la începutul sezonului, urmat de un mini-turneu, deci este o presiune extremă. Face parte din lotul care suportă cea mai mare încărcătură de muncă. Tocmai pentru că echipa sa de club participă la toate turneele şi este jucătorul cheie”.

Haaland a avut un program deosebit de încărcat în ultimele luni. Calificarea Norvegiei în sferturile de finală ale Campionatului Mondial i-a scurtat semnificativ perioada de repaus, iar ulterior a jucat fiecare meci din Premier League pentru City, marcând cinci goluri.

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