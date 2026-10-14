46 de goluri în Liga Campionilor, Real Madrid a reușit remontada la Roma

Seară nebună în Liga Campionilor Europeni la fotbal. În cele 9 meciuri din această seară s-au înscris 46 de goluri. În condițiile în care ieri, în tot atâtea partide, s-au dat 32. Meciul serii s-a jucat la Manchester, acolo unde PSG s-a impus cu 4-2 în fața lui City. O remontada spectaculoasă a izbutit Real Madrid, care s-a impus cu 4-3 la Roma după ce a fost condusă cu 3-1! Echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, a fost învinsă cu 3-1 de Şahtior Doneţk.

Endrick a marcat golul cu care Real Madrid a egalat pe AS Roma la 3 Foto: EPAImages

Disputa din capitala Italiei s-a jucat la puțin timp după ce s-a aflat că Vinicius Jr a fost suspendat 4 etape, acesta urmând să rateze meciul cu Barcelona. AS Roma a avut o primă parte foarte bună, conducând cu 3-1 la pauză. Trupa lui Jose Mourinho a evoluat la alt nivel în partea a doua și s-a impus „la mustață”.

Au marcat: De Roon (min. 20), Malen (min. 51, 57), respectiv, Mbappe (min. 25), Espi (min. 83), Valverde (min. 85), Rudiger (min. 90).

E de menționat că internaţionalul francez Kylian Mbappé a disputat al 100-lea său meci în Liga Campionilor, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care a atins acest prag simbolic. Conform statisticilor UEFA, la 27 de ani şi 298 de zile acesta l-a detronat de pe primul loc pe argentinianul Lionel Messi, care avea 28 de ani şi 84 de zile în ziua celui de-al 100-lea meci al său în cea mai importantă competiţie din fotbalul european, în tricoul lui FC Barcelona. Argentinianul a atins acea bornă în septembrie 2015, tot într-un meci împotriva echipei Roma.

În partida serii, PSG a trecut cu 4-2 de Manchester City. Erling Haaland a reuşit o dublă pentru „cetățeni” (min. 53, 75). Golurile parizienilor au fost marcate de Desire Doue (min. 13), Ousmane Dembele (min. 15), Vitinha (min. 32) şi Maghnes Akliouche (min. 63).

PSG a ratat un penalty, prin Ferran Torres (min. 90), mingea șutată slab de acesta fiind prinsă ușor de Gianluigi Donnarumma. De asemenea, echipa lui Luis Enrique a avut şi o bară, prin Hakimi, în timp ce gazdele au trimis mingea în cadrul metalic al porții francezilor de trei ori, prin Enzo Fernandez (2) şi Haaland. La meci a asistat şi Pep Guardiola, fostul antrenor al lui Manchester City.

Într-un meci care a debutat la ora 19.45, Liverpool a câștigat cu 6-3, în deplasare, în fața lui LASK Linz. Englezii au condus cu 3-0 la pauză. E de remarcat faptul că Bradley Barcola a reuşit primele goluri pentru „Cormorani”, acesta dând un hat-trick.

Au marcat: Araujo (min. 22), Bacola (min. 24, 37, 66), Frimpong (min. 51) şi Koumas (min. 72), respectiv, Ljubicic (min. 63) şi Flecker (min. 74, 77).

Aston Villa a realizat scorul serii, 6-0 cu Fenerbahce, golurile fiind înscrise de Johan Manzambi (min. 12), Nicolas Jackson (min. 31, 39), Ross Barkley (min. 68 - penalty, 72) şi Tammy Abraham (90).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a jucat 83 de minute pentru AEK Atena, pe Stamford Bridge din Londra, în meciul pierdut (1-3) cu Șahtior Donețk, însă nu s-a remarcat decât printr-o lovitură liberă de la circa 30 de metri, la care portarul advers a scos mingea de sub transversală. Acesta a văzut un cartonaş galben (min. 61) și a fost schimbat în minutul 83. Ucrainenii au marcat prin Pedrinho (min. 34 - penalty), Vinicius Tobias (min. 80) şi Gleiker Mendoza (min. 86), iar campioana Greciei a deschis scorul prin Lovro Majer (min. 28).

Bayern Munchen, Manchester United și Como au câștigat la scor în Liga Campionilor

VfB Stuttgart a învins-o pe Slovan Bratislava cu 3-0, în deplasare, dar portarul de origine română Dennis Seimen a fost doar rezervă la formația germană. Au marcat: Undav (min. 29), Cruz (min. 64 - autogol) și Demirovic (min. 90).

Tot miercuri, Feyenoord a învins cu 3-2 Como, acasă, revenind de la 0-1. Ceea ce face ca echipele italiene să cunoască un nou eșec.

În Norvegia, Bodo/Glimt și-a continuat seria meciurilor victorioase, impunându-se cu 1-0 în fața Borussiei Dortmund prin golul marcat de Sjovold (min. 52).

Rezultatele etapei a doua din Champions League: RC Lens - Sporting Lisabona 0-2, Sabah FK - Slavia Praga 2-0, Arsenal Londra - Lille OSC 3-0, Atletico Madrid - Manchester United 2-0, Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1-4, Inter Milano - FC Bruges 3-4, RB Leipzig - PSV Eindhoven 1-0, Viking Stavanger - Bayern Munchen 3-3, Villarreal - SSC Napoli 3-1 (marți), Feyenoord Rotterdam - Como 3-2, LASK Linz - Liverpool 3-6, AS Roma - Real Madrid 3-4, Aston Villa - Fenerbahce Istanbul 6-0, Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 1-0, Manchester City - Paris Saint-Germain 2-4, Real Betis Sevilla - FC Porto 3-2, Şahtior Doneţk - AEK Atena 3-1, Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0-3 (miercuri).

Clasament

1. Paris Saint-Germain 2 2 0 0 10-3 6

2-3. FC Barcelona 2 2 0 0 9-2 6

2-3. Aston Villa 2 2 0 0 9-2 6

4. VfB Stuttgart 2 2 0 0 6-1 6

5. Liverpool FC 2 2 0 0 8-4 6

6. Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

7. Arsenal FC 2 2 0 0 4:0 6

8-9. Real Madrid 2 2 0 0 6:4 6

8-9. Real Betis Sevilla 2 2 0 0 6-4 6

10. Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

11. Şahtior Doneţk 2 1 1 0 4-2 4

12. Como 2 1 0 1 6-4 3

13. Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

14. Villarreal CF 2 1 0 1 5-4 3

15. Atletico Madrid 2 1 0 1 3-2 3

16. FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

17. Manchester City 2 1 0 1 4-4 3

18. Borussia Dortmund 2 1 0 1 3-3 3

19. RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

20. AEK Atena 2 1 0 1 2-3 3

21. RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

21. Sabah FK 2 1 0 1 2-4 3

23. Feyenoord 2 1 0 1 4-7 3

24. FK Bodo/Glimt 2 1 0 1 1-5 3

25. AS Roma 2 0 1 1 4-5 1

26. PSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 1

27. Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

28. Fenerbahce 2 0 1 1 1-7 1

29. Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

30. FC Porto 2 0 0 2 2-5 0

30. Slavia Praga 2 0 0 2 2-5 0

32. SSC Napoli 2 0 0 2 1-4 0

33. LASK 2 0 0 2 3-7 0

34. Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

35. Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

36. Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-9 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.