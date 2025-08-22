Ioan Varga are trei nume pe lista de înlocuitori ai lui Dan Petrescu: „Ne gândim cine vine”

CFR Cluj a rămas fără antrenor pe banca tehnică, după ce a fost umiltă fără drept de apel de către BK Hacken, scor final 2-7, în play-off-ul din Conference League.

Dan Petrescu (57 de ani) nu a mai așteptat returul cu suedezii și și-a anunțat demisia din funcția de antrenor al celor de la CFR Cluj, joi seară. Un eșec colosal înregistrat în contul formației ardelene l-a împins pe antrenor la o decizie drastică.

„În 25 de ani de antrenorat echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club. Intenționam să demisionez după retur, dar demisionez acum. Mi-e rușine de rezultat și eu, ca și antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea!”, a recunoscut antrenorul, în cadrul conferinței de presă de la finalul partidei cu BK Hacken.

Ioan Varga are trei facoriți pentru banca tehnică a celor de la CFR

Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, nu a fost încântat de rezultatul formației. Cu toate acestea, oficialul grupării din Gruia nu plănuia să-l demită din funcție pe Dan Petrescu, decizia de retragere aparținându-i în totalitate antrenorului.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate (n.r. lui Dan Petrescu) dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Ioan Varga, pentru fanatik.ro.

Cosmin Contra, în pole-position

Într-un scenariu devastator, în care CFR Cluj și-a ratat obiectivul pentru cupele europene, Ioan Varga continuă să spere la o minune în cadrul competiției interne, deși și acolo ardelenii gâfâie din greu. Finanțatorul clujenilor a analizat opțiunile și și-a ales trei favoriți pentru banca tehnică a formației.

Conform prosport.ro, Varga ar fi interesat să ia legătura cu Cosmin Contra, antrenor care s-a mai aflat, în trecut, pe lista de dorințe a oficialului și care e liber de contract după experiența ratată din Arabia Saudită. La cald, celelalte două opțiuni ar fi reprezentate de Cristiano Bergodi, antrenor liber de contract de la despărțirea de Rapid, și Andrea Mandorlini, tehnician care a mai pregătit-o pe CFR în trecut și a părăsit echipa în anul 2024. Până atunci, la meciul cu Oțelul de duminică echipa va fi condusă de unul dintre secunzii lui Dan Petrescu.