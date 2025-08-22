search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Patronul Ioan Varga a acceptat cu brațele deschise demisa lui Dan Petrescu de la CFR Cluj. „Bine că a fost bărbat”

Publicat:

Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la CFR Cluj, după umilința suferită pe terenul celor de la Hacken, 2-7, în prima manșă a play-off-ului Conference League. Antrenorul de 57 de ani nu a stat pe gânduri după meciul din Suedia și a declarat că părăsește echipa.

Dan Petrescu, out de la CFR Cluj. Foto Sportpictures
Dan Petrescu, out de la CFR Cluj. Foto Sportpictures

La scurt timp după decizia luată de Dan Petrescu a reacționat și Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj. Acesta a declarat că îi va accepta fără probleme demisia antrenorului, spunând că apreciază că acesta și-a asumat responsabilitatea catastofei din Suedia.

”Să-i dea Dumnezeu sănătate (n.r. lui Dan Petrescu) dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Ioan Varga, pentru fanatik.ro.

Ioan varga se declară șocat

Finanțatorul ardelenilor a continuat: „Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine (n.r. azi), să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat.

Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”.

Dan Petrescu, finalul celui de-al patrulea mandat

Dan Petrescu și-a încheiat al patrulea mandat la CFR Cluj. El rămâne cel mai de succes antrenor din istoria clubului, cucerind 4 titluri și o Cupă a României pe banca ardelenilor. Tehnicianul a declarat că de astăzi nu se mai prezintă la echipă și că oricum s-ar fi retras după returul cu Hacken, indiferent de rezultat, din cauza problemelor de sănătate.  

"Am luat hotărârea să nu mai continui. Am nevoie de o pauză și băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR Cluj, pentru că am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea rușine nu pot să accept să merg mai departe. E clar că sunt eu vinovat, n-are nimeni nicio vină, nici jucătorii, nici clubul. Îmi asum acest rezultat și am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și ceva probleme de sănătate, vreau să le rezolv. Încă nu am rezolvat tot. Chiar îmi pare rău.

Cineva trebuia să plătească

Chiar dacă ne calificam, vă spun sincer, această pauză mi-o luam. Dar e clar că a venit mai repede. Nu m-am simțit bine zilele astea, deloc. Poate de la stres, poate de la ce am eu, și de aceea am luat o hotărâre care e bună și pentru club și pentru mine. Îmi pare rău, repet, am avut aici ani minunați și vreau să-mi iau o pauză. Nu se știe, poate peste un an, doi, trei, cinci, dacă voi mai antrena, poate o să mă întorc. Nu am luat decizia la cald și nu o să o schimb. Începând de mâine (n.r. astăzi) nu o să mă mai prezint la antrenamente. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar cineva trebuia să plătească la un asemenea scor", a spus Dan Petrescu după cea mai drastică înfrângere din carieră.

Meciurile în care echipele lui Dan Petrescu au încasat mai mult de 4 goluri

2005 - 2006, Liga 1: FCSB - Sportul 4-1;

2017 - 2018, Liga 1: ACS Poli - CFR 4-3;

2020 - 2021, Europa League, AS Roma - CFR Cluj 5-0

2025 -2026, Conference League: Hacken - CFR Cluj 7-2

Sport

