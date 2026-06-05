Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al celor de la Farul Constanța

Farul Constanța a decis să schimbe antrenorul după ce și-a asigurat prezența în Superligă și în sezonul următor. Clubul de la malul mării a anunțat că noul tehnician al echipei este Ioan Ovidiu Sabău.

Pentru Ioan Ovidiu Sabău, numirea la Farul Constanța reprezintă revenirea în Superliga după despărțirea de Universitatea Cluj. Antrenorul de 58 de ani era de mai multe luni în atenția conducerii grupării de la Marea Neagră, iar acum cele două părți au ajuns la un acord.

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre. Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al „Generatiei de Aur”, fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj. Bun venit la Farul și mult succes!”, a fost mesajul transmis de conducerea formației de la malul mării.

Venirea lui Sabău are loc după plecarea lui Flavius Stoican, cel care a pregătit formația în finalul sezonului. Deși a reușit să evite retrogradarea, acesta nu a obținut nicio victorie în cele șapte meciuri disputate pe banca Farului.

Astfel, echipa constănțeană va începe noul sezon cu un nou proiect tehnic și cu speranța unui parcurs mult mai liniștit decât cel din stagiunea recent încheiată.