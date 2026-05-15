După ce a plătit milioane de euro pentru a deveni acționar la Farul, Gică Popescu și-a pus în cap suporterii. Fanii îi cer demisia

Suporterii Farului Constanța și-au pierdut răbdarea după rezultatele slabe din acest sezon și au lansat critici dure atât la adresa lui Gică Popescu, cât și a primarului Vergil Chițac.

Echipa se află într-o situație complicată în Superliga, ocupând locul 12, cu același număr de puncte ca Petrolul Ploiești, formație aflată pe poziție de baraj.

În primăvara lui 2026, clubul a trecut prin schimbări importante la nivel de acționariat. Gică Popescu a preluat pachetul majoritar de acțiuni, iar Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica au rămas acționari minoritari.

„La finalul unui sezon dezamăgitor, considerăm necesar să vorbim despre cei responsabili pentru haosul din jurul Farului și pentru blocajul proiectelor de care acest club și acest oraș aveau nevoie. Două nume: Gheorghe Popescu și Vergil Chițac.

Primul dintre ei, un președinte inert și mai nou acționar cu schimbul, a reușit să transforme Farul într-un club lipsit de direcție, viziune și stabilitate, în timp ce rezultatele din teren au devenit doar consecința firească a haosului administrativ.

„O transparență, 0 asumare, 0 credibilitate!”

Nu ne așteptam la rezultate și nici nu le-am cerut. Ne-am așteptat la respect.

Respect pentru oamenii care au rămas aproape de acest club indiferent de rezultate, de distanțe sau de condiții. Respect pentru suporterii care au fost prezenți atunci când interesul general pentru Farul dispăruse aproape complet. Respect pentru ideea de club și pentru identitatea pe care această echipă ar trebui să o reprezinte.

În schimb, pentru a te proteja de responsabilitatea unui posibil eșec, ai ales un antrenor refuzat inclusiv la nivelul ligii secunde, într-o mutare care a părut mai degrabă o încercare de a te spăla pe mâini. Direcția pentru viitorul tău este una simplă: Ori te ridici la standardele Farului, ori pleci. Iar dacă nu vei înțelege singur momentul plecării, ne vom asigura că îți va fi amintit constant.

„Expert în promisiuni și amânări!”

Al doilea dintre ei, expert în promisiuni și amânări, continuă să trateze proiectul stadionului Farului doar ca un subiect bun de declarații și nu o prioritate reală pentru oraș. De 2 ani constant sunt noi termene, noi amânări, un cerc vicios care se repetă la nesfârșit. Nu există niciun motiv real, ci doar incompetența de la vârful primăriei.

Farul joacă de ani întregi fără o casă adevărată, ci pe o improvizație la marginea orașului. Dacă nu reușiți să vă treziți, măcar aveți onoarea să plecați. Acest club și acest oraș au rezistat prin oameni mai buni decât voi. Vor rezista și după voi!”, a transmis Fervent 2007, o parte din galeria Farului.