Barajele de menținere/promovare în Superliga de fotbal: Farul va juca meciul decisiv al supraviețuirii pe teren propriu

Echipele Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt vor juca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv FC Voluntari, partidele din prima manșă a barajului pentru menținerea/promovarea în Superligă, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Ordinea meciurilor, care se vor disputa în sistem tur-retur, a fost stabilită printr-o tragere la sorți care a avut loc, marți, la Casa Fotbalului.

În urma tragerii la sorți, ordinea partidelor este următoarea:

Manșa-tur

Chindia Târgoviște - Farul Constanța

FC Hermannstadt - FC Voluntari

Manșa-retur

Farul Constanța - Chindia Târgoviște

FC Voluntari - FC Hermannstadt

Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior, în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi.