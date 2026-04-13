Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Gică Popescu aruncă oameni din barcă, speriat că Farul se scufundă. „Baciul” anunță noi disponibilizărri

Farul Constanța nu stă bine nici sportiv, nici economic. După etapa a 4-a din play-out, echipa a picat locul 12, la un punct de locul 13, de baraj, iar contabilitatea clubului a fost pe minus în 2025, după mai mulți ani cu profit. Gruparea dobrogeană nu a reușit să mai vândă jucători, iar asta se simte.

Gică Popescu este un președinte exigent FOTO Mediafax

În cadrul conferinței de prezentare a lui Flavius Stoican (48 de ani) ca antrenor, Gică Popescu (58 de ani), președinte și acționar majoritar, a dezvăluit că a fost nevoit să facă mai multe restructurări în cadrul clubului. Totodată, a renunțat la propriul său salariu pe o perioadă nedeterminată.

După cum știți, din 2019, de când am venit eu președinte, exceptând anul trecut, Farul a fost în fiecare an pe plus. Mai mult, cred că suntem clubul din România cu cea mai mare sumă primită de la sponsori. La noi, acel deficit financiar care a existat tot timpul îl acopeream cu sumele venite din vânzarea jucătorilor.

Când am preluat de la Gică pachetul majoritar, primul obiectiv setat a fost să scăpăm de acest deficit bugetar. E foarte greu să stai să aștepți să vinzi un jucător pentru a acoperi acest deficit.

A fost nevoie să facem restructurări, probabil vor mai fi. Consider că avem o organigramă destul de stufoasă. Probabil nu am fi luat anumite măsuri dacă aveam munți de bani prin conturi.

Știți foarte bine că în ultimii ani nu am vândut prea mulți jucători. Eu sunt un tip foarte responsabil și nu îmi permit să pun clubul într-o situație financiară delicată. Iau decizii în funcție de banii pe care îi avem.

Vă spun prima decizie pe care am luat-o: am renunțat la salariul meu pe o perioadă nedeterminată. Nu voi mai lua salariu până când echipa nu va reveni pe plus.

Cred că era cea mai normală decizie, este un exemplu pe care îl dau colegilor mei că situația nu este foarte roz. Cel care s-a sacrificat primul am fost eu”, a declarat Gică Popescu în cadrul conferinței de presă.

În trecut, ca să nu îngreuneze situația economică a clubului, Gică Hagi (61 de ani) a acceptat să încaseze un salariu de doar 500 de euro pe lună.

