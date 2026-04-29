Se rupe barca la Farul Constanța? Stilul lui Gică Popescu stârnește nemulțumiri

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a reacționat a doua oară după decizia prin care Gheorghe Popescu (58 de ani), acționar majoritar, l-a numit pe Flavius Stoican (49 de nai) în funcția de antrenor principal, după plecarea lui Ianis Zicu (42 de ani), fără a face o consultare prealabilă. Farul nu stă prea bine nici în clasament, cu 4 etape înainte de finalul sezonului din play-out (locul 12, cu 24 de puncte, cu un punct peste Petrolul, care ocupă loc de baraj).

„Da, recunosc că nu mi-a convenit! Și că m-am simțit exclus, prost, dar voi avea o discuție cu Gică Popescu, probabil zilele următoare, să vedem ce e de făcut.

Noi aveam niște ședințe ale acționarilor, se discutau lucrurile și deciziile clubului. Eu cred că un parteneriat trebuie să fie bazat pe încredere în primul rând și nu pe insinuări fără o bază solidă sau pe înțepături.

Cred că lucrurile trebuie să fie bazate pe încredere și pe corectitudine. Așa cum au fost până la un anumit punct”, a declarat Marica, conform digisport.ro.

Marica întărește cele spuse acum câteva zile. Popescu a intervenit între timp și a susținut că își vor spăla rufele în familie.

Președintele anunțase inclusiv că are în plan să ia și alte măsuri, inclusiv de a renunța la anumiți oameni din club, pentru a reduce cheltuielile

Structura acționariatului s-a schimbat la Farul: Gică Hagi (61 de ani) a rămas cu 10% din acțiuni, la fel ca și Ciprian Marica și brazilianul Rivaldo. Restul de 70% din acțiuni sunt la Gică Popescu (58 de ani), care este și președintele clubului.