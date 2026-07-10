Bătaie pe goluri. Lupta pentru titlul de golgheter la CM de fotbal este acerbă

Lionel Messi, Kylian Mbappe, Herling Haaland, Harry Kane și Osumane Demnele își dispută titlul de cel mai bun marcator la această ediție a Campionatului Mondial de fotbal.

Lupta pentru titlul de golgheter a devenit extrem de palpitantă. Grație reușitei din meciul pe care Argentina l-a câștigat cu 3-2 în fața Egiptului, Lionel Messi s-a desprins în fruntea clasamentului marcatorilor, dar a fost egalat aseară de Kylian Mbappe. Argentinianul și francezul au câte 8 goluri fiecare, fiind urmați de norvegianul Erling Haaland, cu 7. Se mai află în cursă englezii Harry Kane, cu 6, francezul Ousmane Dembele, cu 5, Jude Bellingham, cu 4, spaniolul Mikel Oyarzabal, cu 4.

Mai puțin cunoscut este modul în care s-ar face departajarea în caz de egalitate la finalul competiției. Principalul criteriu este cel al paselor de gol reușite. La acest capitol, Mbappe stă cel mai bine, cu două „asisturi”. Messi are unul chiar din partida cu Egipt, iar Haaland niciunul. Altfel, cei mai buni pasatori de gol la această ediție sunt Michael Olise (Franța), cu cinci, Bruno Guimaraes (Brazilia) și Brahim Diaz (Maroc), cu patru. După care urmează un grup cu câte trei reușite: Florian Wirtz (Germania), Bukayo Saka (Anglia), Roberto Alvardo (Mexic), Martin Odegaard și Andreas Schjelderup (Norvegia), Alexander Isak (Suedia).

În cazul în care egalitatea persistă, următorul criteriu de departajare a golgheterilor va fi numărul minutelor jucate. Și dacă și la acest capitol va fi egalitate jucătorii îșo vor împărți titlul de golgheter.

E de evidențiat, de asemenea, că Messi și Mbappe au câte 8 goluri la această ediție, egalând totalul golurilor reușite de francez, golgheterul din 2022, și Ronaldo, care a luat „gheata de aur” a CM în 2002. Mai multe goluri la o singură ediție a competiției au reușit Ademir (Brazilia) – 9, în 1950, Sandor Kocsis (Ungaria) – 11, în 1954, Just Fontaine (Franța) – 13, în 1958, Eusebio (Portugalia) – 9, în 1966, și Gerd Muller (RF Germania) – 10, în 1970. Așadar, e posibil ca în acest an să avem un golgheter în top 5 „all-time”. În plus, în luptă sunt Mbappe și Messi, care au ocupat primele două locuri în 2022, dar și Harry Kane (Anglia), care a fost pe prima poziție în 2018, cu 6 goluri.

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„U” Cluj, unicul club din România

Interesant este cum arată o ierarhie a marcatorilor întocmită de cotidianul „LEquipe” după numărul de goluri pe... cluburi: 1. Real Madrid 16 goluri (Mbappe 7, Bellingham 4, Vinicius 4, Guler 1), 2. PSG 12 (Dembele 3, Barcola 2, Hakimi 1, Doue 1, Ramos 1, Mbaye 1, Neves 1, Mendes 1), 3-7. Arsenal 8 (Havertz 3, Trossard 2, Martinelli 1, Merino 1, Gyokeres 1), 3-7. Bayern Munchen 8 (Kane 6, Musiala 1, Diaz 1), 3-7. Crystal Palace 8 (Sarr 4, Kamada 2, Munoz 2), 3-7. Inter Miami 8 (Messi 8), 3-7. Sunderland 8 (Brobbey 3, Diarra 2, Xhaka 1, Angulo 1, Isidor 1).

Pe această listă a cluburilor cu marcatori la CM de fotbal se mai află, printre altele, Manchester City 7 goluri, Manchester United 7, Liverpool 6, Newcastle 5, Villarreal 5, Al-Ahly Cairo 4m Al-Nasser Riad 4, Al-Qadsiah FC 4, Fulham 4, Napoli 4, Eindhoven 4 și Real Sociedad 4. Din România apare numai Universitatea Cluj, cu reușita lui Lukic pentru Bosnia-Herțegovina.

10 goluri după minutul 90

Ultimul gol înaintea meciurilor din sferturile de finală, care au debutat astă noapte (după închiderea ediției), a fost reușit de Enzo Fernandez, cel care a adus victoria Argentinei în fața Egiptului (3-2). Acesta a devenit, totodată, cel de-al zecelea jucător care a marcat un gol decisiv după minutul 90, potrivit Opta.

Primul care a reușit această performanță a fost ivorianul Amad Diallo, care a înscris în minutul 90 împotriva Ecuadorului (1-0) în prima zi a fazei grupelor. El a fost urmat în prima rundă de ghanezul Caleb Yirenkyi (min. 90+5, 1-0 cu Panama), germanul Deniz Undav (min. 90+4, 2-1 cu Coasta de Fildeș) și turcul Kaan Ayhan (min. 90+8, 3-2 cu SUA). În „16”-imile de finală, Stephen Eustaquio a asigurat succesul Canadei cu Africa de Sud printr-un gol în minutul 90+2 (1-0). Pe lista celor care au înscris după minutul 90 se mai află Gabriel (Brazilia, 2-1 cu Japonia în min. 90+6), Gonçalo Ramos (Portugalia, 2-1 cu Croația în min. 90+4), Mikel Merino (Spania, 1-0 cu Portugalia în min. 90+1) și Youri Tielemans (Belgia, 3-2 cu Senegal în min. 120+5). Golul lui Erling Haaland cu Brazilia, în schimb, n-a fost inclus pe această listă deoarece a fost marcat în minutul 90, nu mai târziu.