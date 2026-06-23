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Anglia a remizat cu Ghana, Harry Kane a fost neutralizat de africani

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Campionatul Mondial 2026
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Echipa de fotbal a Angliei a încheiat la egalitate, 0-0, meciul cu Ghana, în a doua etapă a Grupei L a Cupei Mondiale. Cele două formații au câte 4 puncte, însă lupta pentru calificare rămâne deschisă.

Harry Kane le-a mulțumit suporterilor la finalul meciului cu Ghana (Foto: EPAImages)
Harry Kane le-a mulțumit suporterilor la finalul meciului cu Ghana (Foto: EPAImages)

Disputat pe stadionul din Boston, pe o vreme răcoroasă și ploioasă, meciul a avut ritm. Britanicii au atacat mai mult, însă africanii s-au apărat cu atenție.

Prima ocazie de gol a fost semnată de englezi, Declan Rice trimiţând mingea puţin peste transversală cu un şut din afara careului (min. 14). Același jucător a reușit o lovitură de cap periculoasă, în minutul 37, însă nici de data aceasta n-a prins candrul porții adverse.

Iar dacă Bellingham (min. 33) a fost blocat de Partey, în prelungirile primului mitan (min. 45+3), Henry Kane a încercat poarta adversă, însă fără succes. Astfel că la pauză tabela a indicat un scor alb.

Și partea secundă s-a desfășurat după același scenariu. Englezii au asaltat poarta adversă, însă s-au lovit de zidul defensiv ghanez. Mai întâi (min. 57), șutul lui Madueke a fost blocat, iar apoi mingea trimisă de Gordon a fost reținută de Asare.

După ce Madueke a expediat un alt șut peste poartă (min. 64), Kane (min. 69) a șutat de la 18 metri, însă Asare a fost la post. De partea cealaltă, Prince Adu a intrat în careul englez, însă a pierdut mingea şi faza s-a stins (min. 78).

Cele mai mari ocazii au apărut pe final. Saka (min. 86) a tras din marginea careului, dar Asare a respins. O'Reilly (min. 86) a reluat cu capul mingea în cadrul porții africane, la centrarea lui James, după care Kane a trimis incredibil peste poartă din 7 metri.

Reece James se luptă pentru balon cu Antoine Semenyo (Foto: EPAImages)
Reece James se luptă pentru balon cu Antoine Semenyo (Foto: EPAImages)

Pe final (min. 90+3), Guehi a avut o lovitură de cap, dar Oppong a respins din fața porții.

Anglia și Ghana au încheiat la egalitate și al doilea meci direct după acel 1-1 din martie 2011, când au disputat un meci amical pe Wembley. Pe de altă parte, aceasta este prima remiză albă a Ghanei la Campionatul Mondial în 17 partide disputate.

Anglia n-a pierdut în fața echipelor din Africa

Anglia și-a păstrat astfel invincibilitatea în fața echipelor africane la CM de fotbal, având 5 victorii și 4 egaluri cu acestea, respectiv șapte meciuri fără gol primit.

Cu 10 goluri marcate la Campionatul Mondial, la egalitate cu Gary Lineker în poziția de cei mai buni marcatori ai Angliei în competiție, Harry Kane a jucat acum meciul cu numărul 116 pentru echipa țării sale. El se află pe locul al treilea în ierarhia all-time a selecțiilor la națională, după Peter Shilton (125) și Wayne Rooney (120), depășindu-l pe David Beckham (115).

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Englezii au asaltat poarta Ghanei pe final de meci (Foto: EPAImages)
Englezii au asaltat poarta Ghanei pe final de meci (Foto: EPAImages)

Anglia va disputa ultimul meci din grupă cu Panama, în 28 iunie. În aceeași zi, Ghana va înfrunta Croația.

Anglia - Ghana 0-0

BOSTON (24 iunie 2026) * Stadion: Boston * Spectatori: 63.983 * Arbitru: Said Martinez * Arbitri asistenți: Walter Lopez, Christian Ramirez (toți din Honduras) * Arbitrul nr. 4: Ma Ning (China) * Arbitrul asistent de rezervă: Zhou Fei (China) * Arbitrul video: Armando Villarreal (SUA) * Arbitri asistenți video: Erick Miranda (Mexic), Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Cartonașe galbene: Rice (min. 41), Inaki Williams (min. 60).

Anglia: 1. Jordan Pickford - 24. Reece James, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 25. Djed Spence (3. Nico O'Reilly, 65) - 8. Elliot Anderson (21. Eberechi Eze, 73), 4. Declan Rice - 20. Noni Madueke (11. Marcus Rashford, 83), 10. Jude Bellingham (17. Morgan Rogers, 73), 18. Anthony Gordon (7. Bukayo Saka, 65) - 9. Harry Kane (cpt.).

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 5. John Stones, 12. Trevoh Chalobah, 15. Daniel Burn, 26. Jarell Quansah, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.

Antrenor: Thomas Tuchel.

Ghana: 16. Benjamin Asare - 26. Marvin Senaya (21. Kojo Peprah Oppong, 87), 4. Jonas Adjetey, 18. Jerome Opoku, 14. Gideon Mensah - 3. Caleb Yirenkyi, 5. Thomas Partey, 8. Kwasi Sibo - 19. Inaki Williams (7. Abdul Fatawu, 66), 9. Jordan Ayew (cpt. / 25. Prince Adu, 66; 17. Rahman Baba, 90+5), 11. Antoine Semenyo.

Rezerve neutilizate: 1. Lawrence Ati Zigi, 12. Joseph Anang - 2. Alidu Seidu, 6. Abdul Mumin, 23. Derrick Luckassen, 15. Elisha Owusu, 20. Augustine Boakye, 10. Brandon Thomas-Asante, 13. Christopher Bonsu Baah, 22. Kamaldeen Sulemana, 24. Ernest Nuamah.

Antrenor: Carlos Queiroz.

Grupa L

Meciuri disputate

17 iunie 2026

Anglia - Croația 4-2

18 iunie 2026

Ghana - Panama 1-0

23 iunie 2026

Anglia - Ghana 0-0

Clasament

1. Anglia 4 puncte (+2)

2. Ghana 4 puncte (+1)

3. Panama 0 puncte (-1)

4. Croația 0 puncte (-2)

Partidele următoare

24 iunie 2026

Ora 2.00: Panama - Croația

27 iunie 2026

Ora 0.00: Croația - Ghana

Ora 0.00: Panama - Anglia

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