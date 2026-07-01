Dubla căpitanului Harry Kane a salvat Anglia, după un start de coșmar cu RD Congo. Calificare cu emoții în optimile CM 2026

Anglia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial 2026 după victoria cu 2-1 în fața RD Congo, în șaisprezecimile competiției. Harry Kane, omul meciului, a reușit o dublă și a asigurat calificarea selecționatei pregătite de Thomas Tuchel, care va întâlni Mexicul în faza următoare.

Până acum, Paraguay, Franța, Canada, Maroc, Brazilia, Norvegia, Mexic și Anglia și-au asigurat prezența în optimile de finală ale turneului.

RD Congo a deschis scorul, Anglia a închis tabela

Anglia a început în ofensivă partida de la Atlanta, însă RD Congo a dat lovitura încă din minutul 7. După o centrare a lui Mbemba, Cipenga a preluat în partea stângă și a înscris cu un șut la colțul scurt.

Englezii au dominat apoi jocul și au avut mai multe ocazii importante. În minutul 30, Bellingham a fost aproape de egalare cu o lovitură de cap, dar Mpasi-Nzau a intervenit excelent. Cinci minute mai târziu, Rashford a ratat și el o șansă uriașă, după ce șutul său a fost respins de pe linia porții.

Înainte de pauză, Wissa a lovit bara pentru RD Congo, iar Anglia a cerut un penalty la un duel dintre Kane și Mpasi, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. În prelungirile primei reprize, Kane și Bellingham au mai încercat să restabilească egalitatea, dar portarul congolez a avut intervenții decisive.

Anglia a început și repriza secundă în atac

Rashford a ratat o nouă oportunitate importantă în minutul 51. Deși a controlat posesia, echipa lui Tuchel a creat mai puține ocazii decât în prima parte.

Presiunea englezilor s-a intensificat după minutul 70, iar egalarea a venit în urma unei centrări trimise de Gordon. Harry Kane a câștigat duelul aerian și a înscris, în ciuda intervenției portarului congolez.

În minutul 86, același Kane a reușit dubla după o acțiune individuală excelentă, finalizată cu un șut puternic la colțul scurt. Golul a adus liniștea în tabăra Angliei și a reprezentat a 12-a reușită a atacantului la un turneu final.