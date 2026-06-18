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Goluri de pus în ramă! Top 5 reușite spectaculoase de la Cupa Mondială 2026, după prima manșă

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Campionatul Mondial 2026
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Prima etapă a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026 a oferit nu doar rezultate surprinzătoare, ci și o serie de execuții spectaculoase.

Messi a marcat în hattrick pentru Argentina Foto/Sportpictures
Messi a marcat în hattrick pentru Argentina Foto/Sportpictures

Atacanții și-au etalat calitățile, iar câteva dintre reușitele din debutul turneului au ridicat fanii în picioare și au făcut rapid înconjurul lumii. În rândurile de mai jos, vă prezentăm cele mai frumoase goluri marcate în prima rundă a grupelor de la Mondial.

LOCUL 5: Erling Haaland a marcat în stilul său clasic

Erling Haaland și-a trecut în cont primul gol la o Cupă Mondială, iar reușita a venit exact în stilul care l-a consacrat. La primul meci disputat de Norvegia la turneul final după o absență de aproape trei decenii, atacantul lui Manchester City a anticipat perfect o centrare venită în fața porții și a finalizat simplu, pentru 2-0 în partida cu Irak. Scandinavii s-au impus în cele din urmă cu 4-1.

LOCUL 4: Lionel Messi a marcat un hat-trick de poveste

Lionel Messi a început în forță aventura de la Cupa Mondială 2026 și a fost omul decisiv în victoria Argentinei din primul meci al turneului. Starul sud-american a reușit să-l învingă de trei ori pe goalkeeperul Algeriei, Luca Zidane, semnând un hat-trick memorabil.

Ultimul dintre cele trei goluri i-a adus și o performanță istorică. Grație acestei triple, Messi a devenit cel mai vârstnic jucător care reușește un hat-trick la un Campionat Mondial.

LOCUL 3: Hwang In-beom, gol superb pentru Coreea de Sud

Printre autorii celor mai spectaculoase goluri din prima etapă s-a remarcat și Hwang In-beom. Mijlocașul Coreei de Sud a finalizat impecabil o acțiune construită precizie, trimițând mingea în poarta Cehiei și contribuind decisiv la victoria asiaticilor, scor 2-1.

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Fotbalistul în vârstă de 29 de ani, legitimat la Feyenoord, a avut o prestație excelentă pe parcursul întregii partide, fiind recompensat la final cu trofeul de omul meciului.

LOCUL 2: Ismael Sibari i-a uimit pe brazilieni

Brazilia a avut parte de un test dificil încă din primul meci de la Cupa Mondială 2026, întâlnind o reprezentativă a Marocului extrem de incomodă. Sud-americanii visau un start cu victorie, însă nord-africanii au arătat că pot pune probleme oricărui adversar.

Momentul de referință al partidei i-a aparținut lui Ismael Saibari. Mijlocașul marocan a reușit o execuție spectaculoasă, după ce a trecut printre doi fundași brazilieni și l-a învins pe Alisson Becker cu un șut precis.

LOCUL 1: Tânărul Giovanni Reyna, exterior de zile mari pentru americani

Statele Unite au debutat cu dreptul la Cupa Mondială pe care o găzduiesc, impunându-se categoric, scor 4-1, în fața Paraguayului. Americanii au impresionat prin jocul ofensiv, iar unul dintre cele mai spectaculoase momente ale partidei i-a aparținut lui Giovanni Reyna.

Fotbalistul format la Borussia Dortmund a reușit o execuție de mare finețe, trimițând mingea în plasă cu exteriorul piciorului și semnând unul dintre cele mai frumoase goluri ale primei etape de la CM 2026. 

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