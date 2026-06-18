Clasamentele grupelor după prima etapă la Mondial. Cu ce meciuri debutează a doua manșă astăzi

Clasamentele grupelor după prima etapă la Mondial. Cu ce meciuri debutează a doua manșă astăzi0
La o săptămână după startul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, începe a doua rundă a fazei grupelor. Primele partide programează dueluri importante în grupele A și B.
Ziua de astăzi debutează cu confruntarea dintre Cehia și Africa de Sud, programată de la ora 19:00, în Grupa A. Trei ore mai târziu, fanii pot urmări partida dintre Elveția și Bosnia-Herțegovina, într-un meci din Grupa B.
În noaptea de joi spre vineri, de la ora 01:00, Canada o va înfrunta pe Qatar, tot în Grupa B. Runda se încheie cu duelul dintre Mexic și Coreea de Sud, programat la ora 04:00, în Grupa A.
După disputarea primei etape din faza grupelor la Campionatul Mondial 2026, clasamentele arată astfel:
Grupa A
- Mexic – 3 puncte
- Coreea de Sud – 3 puncte
- Cehia – 0 puncte
- Africa de Sud – 0 puncte
Grupa B
- Elveția – 1 punct
- Canada – 1 punct
- Qatar – 1 punct
- Bosnia și Herțegovina – 1 punct
Grupa C
- Scoția – 3 puncte
- Brazilia – 1 punct
- Maroc – 1 punct
- Haiti – 0 puncte
Grupa D
- SUA – 3 puncte
- Australia – 3 puncte
- Turcia – 0 puncte
- Paraguay – 0 puncte
Grupa E
- Germania – 3 puncte
- Coasta de Fildeș – 3 puncte
- Ecuador – 0 puncte
- Curaçao – 0 puncte
Grupa F
- Suedia – 3 puncte
- Olanda – 1 punct
- Japonia – 1 punct
- Tunisia – 0 puncte
Grupa G
- Belgia – 3 puncte
- Iran – 3 puncte
- Egipt – 0 puncte
- Noua Zeelandă – 0 puncte
Grupa H
- Spania – 1 punct
- Capul Verde – 1 punct
- Arabia Saudită – 1 punct
- Uruguay – 1 punct
Grupa I
- Norvegia – 3 puncte
- Franța – 3 puncte
- Senegal – 0 puncte
- Irak – 0 puncte
Grupa J
- Argentina – 3 puncte
- Austria – 3 puncte
- Iordania – 0 puncte
- Algeria – 0 puncte
Grupa K
- Columbia – 3 puncte
- Portugalia – 1 punct
- RD Congo – 1 punct
- Uzbekistan – 0 puncte
Grupa L
- Anglia – 3 puncte
- Ghana – 3 puncte
- Panama – 0 puncte
- Croația – 0 puncte.