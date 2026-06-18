Clasamentele grupelor după prima etapă la Mondial. Cu ce meciuri debutează a doua manșă astăzi

La o săptămână după startul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, începe a doua rundă a fazei grupelor. Primele partide programează dueluri importante în grupele A și B.

Ziua de astăzi debutează cu confruntarea dintre Cehia și Africa de Sud, programată de la ora 19:00, în Grupa A. Trei ore mai târziu, fanii pot urmări partida dintre Elveția și Bosnia-Herțegovina, într-un meci din Grupa B.

În noaptea de joi spre vineri, de la ora 01:00, Canada o va înfrunta pe Qatar, tot în Grupa B. Runda se încheie cu duelul dintre Mexic și Coreea de Sud, programat la ora 04:00, în Grupa A.

După disputarea primei etape din faza grupelor la Campionatul Mondial 2026, clasamentele arată astfel:

Grupa A

Mexic – 3 puncte

Coreea de Sud – 3 puncte

Cehia – 0 puncte

Africa de Sud – 0 puncte

Grupa B

Elveția – 1 punct

Canada – 1 punct

Qatar – 1 punct

Bosnia și Herțegovina – 1 punct

Grupa C

Scoția – 3 puncte

Brazilia – 1 punct

Maroc – 1 punct

Haiti – 0 puncte

Grupa D

SUA – 3 puncte

Australia – 3 puncte

Turcia – 0 puncte

Paraguay – 0 puncte

Grupa E

Germania – 3 puncte

Coasta de Fildeș – 3 puncte

Ecuador – 0 puncte

Curaçao – 0 puncte

Grupa F

Suedia – 3 puncte

Olanda – 1 punct

Japonia – 1 punct

Tunisia – 0 puncte

Grupa G

Belgia – 3 puncte

Iran – 3 puncte

Egipt – 0 puncte

Noua Zeelandă – 0 puncte

Grupa H

Spania – 1 punct

Capul Verde – 1 punct

Arabia Saudită – 1 punct

Uruguay – 1 punct

Grupa I

Norvegia – 3 puncte

Franța – 3 puncte

Senegal – 0 puncte

Irak – 0 puncte

Grupa J

Argentina – 3 puncte

Austria – 3 puncte

Iordania – 0 puncte

Algeria – 0 puncte

Grupa K

Columbia – 3 puncte

Portugalia – 1 punct

RD Congo – 1 punct

Uzbekistan – 0 puncte

Grupa L