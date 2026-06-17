Spectacol total în Irak - Norvegia, 1-4! Haaland, o forță a naturii în ofensiva scandinavilor cu o dublă de colecție

Norvegia a început cu dreptul Campionatul Mondial 2026 și a învins clar Irakul, scor 4-1, în primul meci din Grupa I. Marele protagonist al partidei a fost Erling Haaland, autor a două goluri și principalul om din ofensiva scandinavilor. Grație acestui succes, nordicii au urcat pe primul loc în grupă, înaintea Franței, care câștigase cu 3-1 în fața Senegalului cu ceva timp înainte.

Așteptată să domine confruntarea, Norvegia și-a arătat intențiile încă din primele minute. Haaland a fost foarte activ și a creat prima ocazie importantă a meciului încă din minutul 7, după o recuperare excelentă în jumătatea adversă. Irakul a încercat să pună probleme favoritei. Prima oportunitate a asiaticilor a venit în minutul 13, când Al Hamadi a șutat periculos de la distanță, mingea trecând foarte aproape de poarta norvegienilor.

Deschidere de scor în minutul 28. Atac construit excelent de Norvegia

Acțiunea care a dus la golul Norvegiei a fost simplă și eficientă. Wolfe a centrat excelent în fața porții, iar Haaland a anticipat perfect faza și a trimis mingea în plasă din apropiere. După deschiderea scorului, nordicii au rămas la conducerea jocului și au fost aproape de 2-0, însă șutul expediat de Odegaard de la distanță a trecut pe lângă țintă.

Replica Irakului a venit înainte de pauză

Irakul a reușit să restabilească egalitatea în minutul 38, când Hussein a trimis cu capul în poartă, fără nicio șansă pentru portarul norvegian. Golul a fost unul special pentru asiatici, fiind doar a doua reușită din istoria naționalei la un Campionat Mondial. Totuși, scorul de 1-1 a rezistat foarte puțin. Cu doar câteva minute înainte de pauză, Haaland a profitat de o gafă a portarului Hassan, a recuperat mingea în apropierea porții și a înscris pentru 2-1.

Ultimele minute ale primei reprize au fost extrem de spectaculoase. Irakul a fost foarte aproape să egaleze de două ori la aceeași fază, iar Al Hamadi a irosit o ocazie uriașă după ce l-a surprins ieșit din poartă pe Nyland. Chiar și așa, norvegienii au intrat la vestiare cu avantaj pe tabelă.

Norvegia a închis meciul pe final

După pauză, asiaticii au continuat să creadă în șansa lor. În minutul 63, Hussein a fost la un pas de dubla personală și de golul de 2-2, însă defensiva nordică a rezistat. Momentul decisiv a venit cu aproximativ 15 minute înainte de final, când Norvegia s-a desprins la două goluri. Odegaard a centrat excelent din corner, iar Leo Ostigard, introdus recent pe teren, a câștigat duelul aerian și a trimis mingea în plasă pentru 3-1.

Haaland a mai avut câteva oportunități de a-și completa hat-trick-ul, dar nu a reușit să le transforme în goluri. Scorul final a fost stabilit în prelungiri, când Thorstvedt a punctat pentru 4-1 și a închis tabela. Pentru scandinavi urmează duelul cu Senegal, programat pe 23 iunie, de la ora 03:00.