80.000 de oameni au urmărit la New York remiza dintre Brazilia și Maroc

Socotit a fi cel mai echilibrat din prima etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal, meciul dintre Brazilia și Maroc, de la New York, s-a încheiat nedecis, 1-1.

Faptul că aceste echipe au remizat nu este totuși surprinzător. Chiar dacă sud-americanii dețin recordul de titluri câștigate (5), nord-africanii au jucat în semifinale la ediția precedentă, în Qatar.

A uimit, totuși, că echipa lui Carlo Ancelotti nu numai că a fost incapabilă să înscrie, dar a fost sufocată de Maroc, care a avut ocazii prin Azzedine Ounahi, are a fost blocat de Gabriel (min. 6), și Achraf Hakimi, care a trimis puțin pe lângă poartă (min. 7).

Lipsită de Neymar, care nu este refăcut după o accidentare, Brazilia a încercat să domine confruntarea și să se detașeze cât mai rapid. N-a reușit să o facă, iar Maroc a deschis scorul prin Ismael Saibari, care, bine lansat de Brahim Diaz, a înscris în minutul 21.

Dominatori pe stadionul de 80.000 de locuri din New York, fanii braziliaeni și-au regăsit liniștea, cât de cât, în minutul 32. Servit de Bruno Guimaraes în partea stângă a careului, Vinicius l-a depășit pe Neil El-Aynaoui, după care a trimis mingea în poarta lui Yassine Bounou.

Brazilia a fost ținută în șah de Maroc

După ce a restabilit egalitatea, tot Brazilia a fost mai periculoasă. Iar Lucas Paqueta a trimis în plasa exterioară. Apoi portarul marocan a blocat și un șut al lui Raphinha.

De partea cealaltă, Saibari a ratat o șansă mare de a trece din nou în avantaj, șutând peste bară (min. 72). În timp ce Danilo Santos nu a avut suficientă forță la un șut cu piciorul stâng (min. 90+3).

Ultima ocazie de gol a meciului a fost semnată de El-Aynaoui, al cărui șut de la circa 20 de metri a fost parat de Alisson, care a intervenit apoi și în fața lui Ayoube Amaimouni (min. 90+8).

În aceeași grupă C, Scoția a câștigat (1-0) meciul cu Haiti. În etapa a doua, în 20 iunie, Scoţia va întâlni Marocul, iar Brazilia va juca cu Haiti.

Brazilia - Maroc 1-1

NEW YORK (14 iunie 2026) * Stadion: MetLife * Arbitru: Slavko Vincic

Au marcat: Vinicius Jr (min. 32), respectiv Saibari (min. 21)

Brazilia: Alisson - Ibanez (Danilo - 46), Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimarães (Danilo Santos - 80), Casemiro (Fabinho - 46), Paquetá (Cunha - 61) - Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique - 62), Vinicius

Antrenor: Carlo Ancelotti

Maroc: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (Salah-Eddine - 80)- Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi (El Mourabet - 65)- Brahim Díaz (Talbi - 65), Saibari (Rahimi - 89), El Khannouss (Amaimouni - 80).

Antrenor: Mohamed Ouahbi