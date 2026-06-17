CR7 la Mondial, deconspirat: mărturiile omului din umbră, care a petrecut două decenii în dreapta lui Ronaldo

Antonio Gaspar, fizioterapeutul naționalei Portugaliei și unul dintre oamenii apropiați ai lui Cristiano Ronaldo, a vorbit despre aspecte mai puțin cunoscute din viața superstarului portughez.

Chiar dacă a împlinit 41 de ani pe 5 februarie, Cristiano Ronaldo va fi în continuare prezent la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, unde va încerca să conducă naționala Portugaliei într-o nouă campanie importantă.

Conform spuselor acestuia, Gaspar a activat mai bine de 27 de ani ca fizioterapeut la Benfica, între 1990 și 2003, iar din 1999 a început să colaboreze și cu naționala Portugaliei. O perioadă a lucrat în paralel pentru ambele, însă astăzi acest lucru ar fi aproape imposibil din cauza ritmului și cerințelor din fotbalul modern.

De-a lungul carierei, a avut ocazia să lucreze cu jucători importanți precum Luis Figo, Rui Costa sau Joao Pinto, cu unii dintre ei ajungând să lege chiar și relații de prietenie dincolo de planul profesional: „Când te ocupi de asemenea jucători, faci tot ce îți stă în putință să fii cât mai aproape de ei și îi ajuți cu toată inima în recuperare când intervin accidentări. Astfel, misiunea ta de fizioterapeut devine mai puțin dificilă pentru că poți crea legături mai profunde, dincolo de terenul de fotbal. Atât cu Figo, cât și cu Rui Costa, și cu mulți alții de-a lungul timpului, am rămas în contact, deși drumurile noastre s-au despărțit la un moment dat!”, conform Fanatik.

Cu Ronaldo, legătura este mult mai profundă

„Am participat la șase turnee finale de Campionat Mondial, cu unul mai mult decât Cristiano Ronaldo, care a debutat la Campionatul European din 2004. Campionatul Mondial din SUA va fi cel de-al șaptelea turneu final pentru mine! Pot spune că suntem prieteni foarte buni și lucrăm de foarte mult timp la naționala Portugaliei. Îl cunosc deja de mai bine de 22 de ani, de la prima convocare la prima reprezentativă. Sunt singurul om din staff-ul Portugaliei care a luat parte la toate meciurile lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. Atât de bătrân sunt!

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Sunt convins că atât timp cât Cristiano va dori să joace, o va face fără probleme. Expertiza mea e că el mai poate juca la acest nivel ridicat cel puțin încă un an sau doi. În continuare stă foarte bine din punct de vedere fizic, are mentalitate de campion și îl monitorizez permanent.

Cristiano e pacientul ideal și are un simț al umorului foarte dezvoltat. E foarte concentrat pe tot ceea ce i se spune și ce are de făcut. A fost extrem de implicat în recuperare și a rămas la fel în continuare. E foarte disciplinat și de fiecare dată când îi spuneam să facă un exercițiu cu zece repetări, făcea întocmai. A fost foarte dedicat pe tot parcursul recuperării, este atent la fiecare detaliu și de aceea cred că nu a avut nici foarte multe probleme cu accidentările. De-asta a și reușit să revină la fel de puternic. E întotdeauna o plăcere să lucrez cu el.

„Cristiano este cel mai puternic fotbalist, fizic, din toate timpurile!”

Cu siguranță s-a și născut cu asta. Există anumite predispoziții și pot spune din punctul meu de vedere că e vorba de caracteristicile sale genetice. Acest lucru, coroborat cu antrenamentele sale și munca sa neobosită, alături de puterea sa mentală l-au transformat într-un atlet complet. Nu sunt mulți jucători care pot ajunge la nivelul lui Cristiano Ronaldo, indiferent de calitățile lor fotbalistice. Sută la sută Cristiano este cel mai puternic fotbalist din punct de vedere fizic din toate timpurile. Chiar nu există nicio comparație din punctul ăsta de vedere!”, a recunoscut Gaspar, conform sursei citate anterior.

Cea mai frumoasă amintire alături de legenda portugheză

Antonio Gaspar a fost fizioterapeutul alături de care Cristiano Ronaldo a colaborat timp de 22 de ani, în cadrul naționalei Portugaliei și al perioadei petrecute la echipele de club. Relația dintre cei doi a fost una de durată, construită pe încredere și continuitate, pe parcursul întregii cariere internaționale a starului portughez.

„Cu siguranță câștigarea Campionatului European din 2016. A fost ceva unic. A fost o bucurie fără margini în sânul echipei și chiar acum mă gândesc pot retrăi acele clipe extraordinare. Nu pot să uit nici energia pozitivă extraordinară pe care fanii ne-au transmis-o la turneul final din Franța. Nu am cuvinte să descriu și sper că vom retrăi acele momente!”, a mai adăugat Gaspar.