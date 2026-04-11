Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Gică Hagi, între națională și echipa de club, ajunsă în derivă. Farul a rămas fără antrenorul principal

Gică Hagi este primul pe lista Comisiei Tehnice pentru a prelua naționala, însă lucrurile se tot complică în ultima vreme. După decesul lui Mircea Lucescu, FRF a amânat negocierile și ședința în care se va alege noul selecționer și, aseară, s-a mai ivit o problemă. Farul, clubul reconstruit de Hagi, a rămas fără antrenorul Ianis Zicu, după insuccesul de aseară cu Hermannstadt (0-1).

Gică Hagi are de ales între națională și echipa în care și-a investit banii. Foto Sportpictures
Ianis Zicu, căruia Gică Hagi i-a predat locul pe banca tehnică a constănțenilor la începutul sezonului, și-a anunțat demisia aseară, după ce a pierdut al doilea meci la rând în play-out, cu echipa lui Dorinel Munteanu, după cel cu Unirea Slobozia, și a intrat în hora retrogradării.

„Este dureros, frustrant ținând cont că am avut oportunități să deschidem scorul. Din păcate deja lucrurile sunt de ceva timp de această manieră. Am pierdut jocuri și puncte nemeritat. Cred că la momentul ăsta cel mai bne e să existe un anumit șoc la echipă. În România, plecarea antrenorului este cea care ajută. Am avut tot ce mi-am dorit aici, din păcate nu am reușit multe lucruri pe care mi le-am propus la începutul sezonului.

Ianis Zicu, epuizat psihic

Nu sunt genul de antrenor care am ținut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate vibe-ul și energia simt că nu e de partea nostră. Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reușit. Mă simt epuizat emoțional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate lucrurile nu funcționează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport.

Gică Popescu speră să-l facă să se razgândească

Totuși, președintele Gică Popescu este tentat să-l convingă pe antrenorul constănțenilor să continue la Farul. „N-am apucat să mă văd cu Ianis, să vorbesc cu el, că am plecat imediat după terminarea meciului. Vom vorbi probabil mâine, important e să se liniștească, să nu ia o hotărâre atât de importantă. Să vedem cum mergem înainte.

În acest moment trebuie să dăm dovadă de unitate, să mergem înainte. Mie îmi dă motivație și speranță că am jucat foarte bine în prima repriză. Deci, nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare. Vom analiza, vedem zilele următoare ce-i de făcut. Întotdeauna am fost pentru continuitate. Știți foarte bine, acum o lună am spus că mergem cu el până la finalul sezonului. Eu m-aș bucura să se liniștească în seara asta și să rămână, pentru că așa e normal”, a spus Gică Popescu, la Digi Sport.

