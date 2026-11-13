 Hagi, linșant înaintea partidei cu Polonia. Săgeți subtile pentru Stanciu și Ionuț Radu: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător!” | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Hagi, linșant înaintea partidei cu Polonia. Săgeți subtile pentru Stanciu și Ionuț Radu: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Gică Hagi (61 de ani) a vorbit vineri, în cadrul unei noi conferințe de presă, ultimele noutăți din lotul echipei naționale, înaintea confruntării cu Polonia.

Gică Hagi (61 de ani)
Gică Hagi (61 de ani) Foto: Sportpictures

Selecționerul a fost întrebat inclusiv despre situația lui Ionuț Radu și Nicolae Stanciu, cei doi fotbaliști care nu au putut răspunde convocării din această lună din cauza unor probleme medicale.

România se pregătește pentru două partide importante în Liga Națiunilor

Prima întâlnire este programată pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, împotriva Poloniei, iar trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, „tricolorii” vor evolua în deplasare contra Bosniei și Herțegovinei. Ambele confruntări sunt programate să înceapă la ora 21:45.

Subiectul celor doi internaționali fusese abordat și la precedenta conferință de presă, când Hagi a primit întrebări despre absențele lor. La acel moment, răspunsul selecționerului a fost unul scurt, fără explicații suplimentare: „Comunicarea a fost destul de clară, v-am spus lucrurile. Fiecare ia decizii. Trebuie să vorbiți cu el. Atât la el, cât și la Nicușor, la fel și Mihăilă. Federația v-a comunicat, decizia le aparține lor!”.

Hagi: „Ce situație să lămurim?”

Ulterior, ambii fotbaliști au trimis documente explicative, prin care au prezentat motivele absenței de la acțiunea echipei naționale și au încercat să înlăture orice semn de întrebare legat de refuzul convocării. 

„Am vorbit cu Stanciu. Ce situație să lămurim? Nu a existat nicio situație. Era un lucru cert. La acest nivel, jucătorul trebuie să vină să spună ce problemă are. Jucătorul reglează cel mai bine, el trebuie să iasă și să spună ce problemă are. Cu Ionuț Radu nu am vorbit, dar am comunicat pe tema asta. Nu aveam nevoie să comunicăm despre un lucru cert. Știam despre problema pe care o are dinainte, nu a venit cu ceva nou. A luat hotărârea să aibă o perioadă de refacere în perioada asta, când se joacă meciurile.

Noi ce putem face? Doar ne putem adapta. Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. România, echipa, Federația e mai mare decât orice jucător. Am jucat la Barcelona și Madrid. Știți ce motto are Madridul? «Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți». Pe ideea asta merg și eu. Jucătorul care vine la echipa națională trebuie să vină cu drag, cu suflet, cu tot, să fie 100%. Pe această direcție vrem să construim!”, a spus Gică Hagi, la conferința de astăzi, citat de GSP.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii decembrie. ANM anunță temperaturi peste normal
stirileprotv.ro
image
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
gandul.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
mediafax.ro
image
Meme Stoica rupe tăcerea! Ce spune de revenirea la FCSB: “Nu mă retrag din fotbal! Am primit deja 2 oferte”
fanatik.ro
image
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
libertatea.ro
image
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu sau minim pe economie. Calculele unui analist economic
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
digisport.ro
image
Vești proaste pentru bucureșteni! STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități. Cine sunt cei vizați de modificări
click.ro
image
Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în Europa, sub semnul vortexului polar: Mai multă ploaie, mai puțină zăpadă și un episod de ger
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
“Te-a lucrat Reghe?” MM Stoica, reacţia instinctivă la întrebarea lui Horia Ivanovici
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
digisport.ro
image
Feli oferă o „Îmbrățișare” caldă într-o nouă piesă! Artista pregătește un nou concert la Sala Palatului
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Delegația Invest Qatar, vizită la București la inițiativa omului de afaceri Dragoș Dobrescu! România și Qatar consolidează legăturile economice într-un eveniment de gală
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
click.ro
image
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
click.ro
image
Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”