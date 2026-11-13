Hagi, linșant înaintea partidei cu Polonia. Săgeți subtile pentru Stanciu și Ionuț Radu: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător!”

Gică Hagi (61 de ani) a vorbit vineri, în cadrul unei noi conferințe de presă, ultimele noutăți din lotul echipei naționale, înaintea confruntării cu Polonia.

Gică Hagi (61 de ani) Foto: Sportpictures

Selecționerul a fost întrebat inclusiv despre situația lui Ionuț Radu și Nicolae Stanciu, cei doi fotbaliști care nu au putut răspunde convocării din această lună din cauza unor probleme medicale.

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Prima întâlnire este programată pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, împotriva Poloniei, iar trei zile mai târziu, pe 17 noiembrie, „tricolorii” vor evolua în deplasare contra Bosniei și Herțegovinei. Ambele confruntări sunt programate să înceapă la ora 21:45.

Subiectul celor doi internaționali fusese abordat și la precedenta conferință de presă, când Hagi a primit întrebări despre absențele lor. La acel moment, răspunsul selecționerului a fost unul scurt, fără explicații suplimentare: „Comunicarea a fost destul de clară, v-am spus lucrurile. Fiecare ia decizii. Trebuie să vorbiți cu el. Atât la el, cât și la Nicușor, la fel și Mihăilă. Federația v-a comunicat, decizia le aparține lor!”.

Hagi: „Ce situație să lămurim?”

Ulterior, ambii fotbaliști au trimis documente explicative, prin care au prezentat motivele absenței de la acțiunea echipei naționale și au încercat să înlăture orice semn de întrebare legat de refuzul convocării.

„Am vorbit cu Stanciu. Ce situație să lămurim? Nu a existat nicio situație. Era un lucru cert. La acest nivel, jucătorul trebuie să vină să spună ce problemă are. Jucătorul reglează cel mai bine, el trebuie să iasă și să spună ce problemă are. Cu Ionuț Radu nu am vorbit, dar am comunicat pe tema asta. Nu aveam nevoie să comunicăm despre un lucru cert. Știam despre problema pe care o are dinainte, nu a venit cu ceva nou. A luat hotărârea să aibă o perioadă de refacere în perioada asta, când se joacă meciurile.

Noi ce putem face? Doar ne putem adapta. Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. România, echipa, Federația e mai mare decât orice jucător. Am jucat la Barcelona și Madrid. Știți ce motto are Madridul? «Niciun jucător nu e mai bun decât noi toți». Pe ideea asta merg și eu. Jucătorul care vine la echipa națională trebuie să vină cu drag, cu suflet, cu tot, să fie 100%. Pe această direcție vrem să construim!”, a spus Gică Hagi, la conferința de astăzi, citat de GSP.