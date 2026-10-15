Getafe e de bătut, dar Craiova are nevoie de răbdare în primul meci din Europa

Universitatea Craiova debutează astăzi, la 19.45, pe teren propriu, în grupa din Conference League, în compania ibericilor de la Getafe, o formație cu un lot mult mai valoros.

Oltenii au avut de tras până s-au impus pe terenul lui Csikszereda Foto: Sportpictures

Disputa nu se anunță deloc simplă pentru campioana României, care n-a făcut un meci formidabil în ultima rundă de campionat. Oamenii lui Coleho s-au impus cu 1-0 pe terenul lui Csikszereda, au dominat confruntarea, însă au fost ineficienți în atac. Oltenii au irosit ocazii bune de gol prin Al-Hamlawi (min. 4, 7, 37), Băluţă (min. 15) și Romanchuk (min. 30), iar unicul gol a fost înscris abia în minutul 77 de Elisor.

După meci, Filipe Coelho a vorbit din nou despre „oboseala acumulată” de jucătorii săi, de data aceasta a celor care au fost pe la echipele naționale, aceasta fiind una dintre temele sale preferate... „Este foarte important că am câștigat cele 3 puncte. În prima repriză am jucat foarte bine, ne-am creat multe șanse, dar nu am fost eficienți. În repriza a doua a fost mai dificil, dar sunt fericit că am reușit să înscriem”, a spus antrenorul principal al formației din Bănie, care se află pe locul 3 în Superliga, cu 23 de puncte.

De partea cealaltă, Getafe se prezintă la confruntarea din Bănie după ce a suferit un eșec clar (0-3) pe terenul Barcelonei, liderul din La Liga. Catalanii au obţinut a opta victorie consecutivă în această ediție de campionat prin golurile marcate de Anthony Gordon (min. 2), Gabriel Jesus (min. 30) şi Jules Kounde (min. 73). În această rundă, Barcelona și-a permis luxul de a-l odihni pe jucătorul desemnat cel mai bun din La Liga în lunile august și septembrie (Raphinha), de a-i lăsa pe bancă pe cel mai bun fundaș al lor (Pau Cubarsi) și pe unul dintre cei mai buni mijlocași (Pedri).

Barcelona este lider în La Liga, cu 24 de puncte, în timp ce Getafe se află pe locul 14, cu 8 puncte. Adversara Craiovei a aliniat următoarea formulă de echipă: David Soria - Kiko Femenia (Saba Sazonov, 85), Dakonam Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Romero (Abdelkabir Abqar, 37), Johan Mojica (Davinchi, 65) - Andres Garcia (Sebastian Boselli, 65), Francho, Mario Martin, Ramon Terrats - Ivan Azon (Martín Satriano, 65).

Ibericii au lot mai valoros

Pe hârtie, Getafe pornește favorită în fața Craiovei. Valoarea totală a lotului echipei iberice este de 98,90 milioane de euro, conform datelor actualizate de pe Transfermarkt. Spaniolii se bazează pe 24 de jucători, iar dintre aceștia 5 sunt și de echipă națională. Cei mai valoroși jucători din lot sunt mijlocașii defensivi Mario Martín (cotat la 10 milione de euro) și Orel Mangala (9 milioane), precum și atacanții Martín Satriano (10 milioane) și Christantus Uche (9 milioane).

Potrivit aceluiași site, campioana României are un grup de fotbaliști cotat la circa 36,8 milioane de euro. Ștefan Baiaram este evaluat la 5 milioane. Iată ce cotă au alți fotbaliști ai Craiovei: portarul Răzvan Sava - 2,5 milioane, fundașii Oleksandr Romanchuk - 2,5, și Vladimir Screciu - 2,5, mijlocașii Carlos Mora - 2,0, Alexandru Cicâldău - 2,5, atacantul Assad Al-Hamlawi - 2,0.

Getafe l-a transferat zilele trecute pe Dani Carvajal, cel care a plecat de la Real Madrid în iunie trecut. Liber de contract, internaţionalul spaniol cu 51 de selecţii a semnat un contract până în iunie 2027. Carvajal a câştigat 27 de trofee cu formația din capitala Spaniei, printre care Liga Campionilor de şase ori şi La Liga de patru ori. Nefiind inclus în lotul pentru Conference League, acesta nu va putea fi folosit în meciul de la Craiova. În schimb, ar putea debuta în meciul de campionat cu Rayo Vallecano.

Patru absenți la Craiova

Ambele formații se vor prezenta la meciul din Bănie fără câțiva jucători importanți. Oltenii nu vor putea conta pe Carlos Mora, suspendat pentru că a văzut cartonașul roșu după fluierul de final al meciului retur pierdut (0-1) cu Ararat-Armenia în Play-Off-ul Europa League. Pentru a-l înlocui, Coelho nu prea are variante. Mijlocașul Samuel Teles, care a mai evoluat în locul lui Mora, a fost accidentat, iar utilizarea lui e sub semnul întrebării. Nici Mihnea Rădulescu nu e o soluție fiindcă n-a fost trecut pe lista jucătorilor ce pot fi folosiți în Conference League.

Filipe Coelho nu se ia după statistici: „Important e ce faci pe teren!”

Apoi, extrema Etim Monday (27 de ani) nu s-a refăcut după ce a ieșit accidentat (probleme musculare) în derby-ul cu FCSB (5-0). Pe lista accidentaților se mai află portarul ucrainean Pavlo Isenko, care ar putea reveni pe teren abia la anul, și fundașul Adrian Rus, a cărui indisponibilitate este de câteva luni.

La oaspeți, fundașul central Zaid Romero (26 de ani) s-a accidentat pe Camp Nou. Sud-americanul a părăsit terenul înainte de pauză (min. 37). Acesta a acuzat probleme musculare la cvadricepsul piciorului stâng, fiind înlocuit de Abdel Abqar (27 de ani), care revine după o accidentare. Getafe a precizat într-un comunicat faptul că Romero nu va fi folosit în meciul cu campioana României chiar dacă își va reveni, gruparea hotărând să nu-l forțeze pe acesta.

Craioveanu e optimist

Fost jucător la Real Sociedad, Villarreal și Getafe, Gică Craioveanu a declarat deunăzi că formația din Bănie poate debuta cu o victorie în grupa Conference League. Acesta e de părere că Getafe nu se află într-o perioadă foarte bună, o dovadă în acest sens fiind și meciul cu Barcelona. „Cred că a făcut cel mai slab meci pe Camp Nou. Este echipa cu cea mai slabă posesie din ultimii ani din campionatul Spaniei. Dacă Mister (n.r. Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe) a declarat după meci că au jucat foarte slab și nu i-a plăcut, e gravă situația. Mie nu-mi place jocul lui Getafe. Asta nu poate însemna că nu poate câștiga în fața Universității Craiova. Eu văd un plus pentru Craiova. E mai omogenă. Cred că Universitatea Craiova, dacă va avea răbdare, până la urmă se va impune”, a spus Gică Craioveanu, la emisiunea Digi Sport Special.

Pe de altă parte, fostul internațional român a spus, în momentul tragerii la sorți din vara trecută, că a juca împotriva lui Getafe este ca și cum te-ai duce la dentist. Acesta a subliniat că respectiva metaforă e folosită des în fotbalul spaniol pentru a arăta că este o formație incomodă. Potrivit lui Craioveanu, Getafe este descrisă ca o grupare cu un joc foarte fizic, care nu are un fotbal spectaculos, dar care primește extrem de greu gol. De asemenea, a spus că spaniolii fragmentează excelent jocul prin foarte multe faulturi tactice, ducând meciul exact în zona în care adversarului îi este cel mai greu să construiască.

Din punct de vedere statistic, pe site-ul Football Meets Data s-a emis că Universitatea Craiova va termina pe locul 21 în grupa Conference League. Poziție din care s-ar califica în play-off-ul pentru optimile de finală. S-a emis un procentaj de reușită de 65,2%. În privința clasării în Top 8, ceea ce ar coincide cu partiticiparea directă în „optimi”, șansele de reușită sunt de numai 11,3%. Getafe, în schimb, e creditată cu 29%. Fondată în 30 martie 1983, gruparea spaniolă nu are un palmares foarte bogat, ea fiind o vreme un fel de „anexă” a lui Real Madrid. În 2008, a atins sferturile de finală ale Cupei UEFA, iar în 2011 a fost cumpărată de Royal Emirates Group. În 2019, s-a clasat pe locul 5 în La Liga, acesta fiind și cel mai bun din istoria sa. De asemenea, a fost finalistă în edițiile 2007 și 2008 ale Cupei Spaniei.

Ce adversare poate avea Universitatea Craiova în grupa Conference League

Programat astăzi, la 19.45 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), meciul Universitatea Craiova – Getafe va fi arbitrat de slovenul David Smajc, care va fi asistat de Manuel Vidali şi David Gabrovec. Arbitrul nr. 4 a fost delegat Zan Jazbec, iar în Camera VAR se vor afla Aleksandar Matkovic și Mihael Antic. Trebuie spus că Smajc nu a condus până acum vreun meci al unei echipe de fotbal din România, dar a fost al patrulea oficial la două partide ale naţionalei noastre: 2-0 cu Liechtensteinul, în 14 noiembrie 2021, la Vaduz, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, şi 3-1 cu Lituania, în 9 septembrie 2024, pe Stadionul Steaua, în Divizia C a Ligii Naţiunilor.

Ce meciuri are Craiova în Conference League.

15 octombrie, 19.45: Universitatea Craiova - Getafe

22 octombrie, 19.45: Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie, 22.00: Universitatea Craiova - KF Egnatia

26 noiembrie, 19.45: Brighton - Universitatea Craiova

10 decembrie, 17.30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

17 decembrie, 22.00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga