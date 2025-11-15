Video Gest simbolic înainte de meciul cu Bosnia: ce a primit Ianis Hagi de la militarii români

Înainte de meciul naționalei României cu Bosnia și Herțegovina, tricolorii au avut parte de o vizită surpriză și emoționantă din partea militarilor români aflați în misiune internațională, care au dorit să le transmită sprijinul și încurajarea lor înaintea confruntării de pe teren.

Naționala României a avut parte de un moment special la Zenica, cu o zi înaintea meciului din această seară. După antrenamentul oficial de vineri seara, un grup de militari români din cadrul operației EUFOR Althea, cantonat în baza militară Butmir din Sarajevo, i-a vizitat pe tricolori pentru a le transmite susținerea lor necondiționată, potrivit FRF.

Militarii, aflați în misiune internațională, au dorit să fie aproape de echipă și să le reamintească faptul că românii din afara granițelor trăiesc alături de ei fiecare meci și emoție.

→ Imaginea 1/9: Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica FOTO: FRF

Mesajul lor pentru tricolori a fost unul plin de emoție și solidaritate.

„Ne mândrim cu voi și vă vom susține necondiționat. Suntem departe de casă și de cei dragi, dar voi aduceți România mai aproape de noi. Vrem să știți că mâine seară, cu toții vom fi cu inima și sufletul alături de voi. Hai, România!”, au trimis militarii.

Momentul culminant al întâlnirii a fost atunci când comandantul batalionului i-a oferit lui Ianis Hagi Drapelul României și emblema Batalionului Multinațional EUFOR. „Ca de la comandant la comandant”, a spus acesta.

La rândul lor, tricolorii au transmis un mesaj de recunoștință către militarii români aflați în misiune în afara granițelor.

„Vă mulțumim pentru vizită, pentru încurajări și pentru felul în care reprezentați România în fiecare zi. Munca voastră, sacrificiul și responsabilitatea de care dați dovadă ne inspiră și ne motivează. Suntem onorați să vă avem alături de noi și vă purtăm respectul nostru deplin. Aveți toată admirația echipei naționale. Hai, România!”, au spus tricolorii.