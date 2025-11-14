Securitate de nivel înalt pentru România la Zenica: atmosfera se anunță încinsă

Naționala României a aterizat, în cursul zilei de ieri, la Zenica pentru duelul uriaș cu Bosnia și Herțegovina, penultimul test din drumul spre Mondialul din 2026. Fanii bosniacilor sunt în plin război cu federația, iar meciul a fost catalogat drept unul cu grad ridicat de risc.

Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Ultrașii bosniaci boicotează meciul

Cei mai radicali suporteri ai naționalei Bosniei, celebra grupare „BHFanaticos”, au anunțat încă din start că nu vor susține echipa la stadion, aceștia fiind în conflict deschis cu Federația, după ce li s-a restricționat accesul la partida cu România.

Pentru autorități, asta a însemnat pregătirea unor scenarii sensibile, inclusiv posibilitatea ca ultrașii să încerce să creeze presiune direct la Hotelul Zenica, acolo unde s-a cazat delegația României.

Trupe speciale în hotel, camere verificate

Înainte ca „tricolorii” să ajungă în hotel, trupele speciale au făcut un control amănunțit la etajul rezervat delegației României. Operațiunea a durat aproape trei ore, fiecare cameră fiind verificată în detaliu.

Supravegherea nu se oprește aici: două echipaje de poliție vor însoți permanent delegația, iar noaptea vor rămâne în incinta hotelului pentru a preveni orice tentativă de intimidare.

„Având în vedere importanța sportivă a partidei, istoricul incidentelor dintre suporteri și contextul de tensiune, s-au impus măsuri speciale de securitate”, a transmis Federația.

Fanii Bosniei, în plină revoltă: bannere, boicot și atacuri la adresa oficialilor

Selecționata Bosniei se află deja sub lupa UEFA, după incidentele provocate de suporteri la ultimele meciuri.

Pentru partida cu România, federația locală a încercat să limiteze accesul ultrașilor, ceea ce a stârnit un val de reacții dure. Bannere cu mesajul „Nu ne puteți cumpăra” au apărut în toată țara.

„Nu vom fi la meci. Ne simțim insultați de decizia Federației de a nu ne oferi bilete. Posibilitatea unor incidente este minimă acum, pentru că doar noi suntem cei care folosesc torțe și alte materiale pirotehnice. E posibil să existe doar scandări împotriva Federației, dar nimic mai mult”, a transmis gruparea „BHFanaticos”.