search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Securitate de nivel înalt pentru România la Zenica: atmosfera se anunță încinsă

0
0
Publicat:

Naționala României a aterizat, în cursul zilei de ieri, la Zenica pentru duelul uriaș cu Bosnia și Herțegovina, penultimul test din drumul spre Mondialul din 2026. Fanii bosniacilor sunt în plin război cu federația, iar meciul a fost catalogat drept unul cu grad ridicat de risc.

Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie.
”Tricolorii” au ajuns la Zenica | FOTO Facebook
  • Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Ultrașii bosniaci boicotează meciul

Cei mai radicali suporteri ai naționalei Bosniei, celebra grupare „BHFanaticos”, au anunțat încă din start că nu vor susține echipa la stadion, aceștia fiind în conflict deschis cu Federația, după ce li s-a restricționat accesul la partida cu România.

Pentru autorități, asta a însemnat pregătirea unor scenarii sensibile, inclusiv posibilitatea ca ultrașii să încerce să creeze presiune direct la Hotelul Zenica, acolo unde s-a cazat delegația României.

Trupe speciale în hotel, camere verificate

Înainte ca „tricolorii” să ajungă în hotel, trupele speciale au făcut un control amănunțit la etajul rezervat delegației României. Operațiunea a durat aproape trei ore, fiecare cameră fiind verificată în detaliu.

Supravegherea nu se oprește aici: două echipaje de poliție vor însoți permanent delegația, iar noaptea vor rămâne în incinta hotelului pentru a preveni orice tentativă de intimidare.

Având în vedere importanța sportivă a partidei, istoricul incidentelor dintre suporteri și contextul de tensiune, s-au impus măsuri speciale de securitate”, a transmis Federația.

Fanii Bosniei, în plină revoltă: bannere, boicot și atacuri la adresa oficialilor

Captură de ecran din 2025 11 14 la 09 54 39 jpeg

Selecționata Bosniei se află deja sub lupa UEFA, după incidentele provocate de suporteri la ultimele meciuri.

Captură de ecran din 2025 11 14 la 09 54 47 jpeg

Pentru partida cu România, federația locală a încercat să limiteze accesul ultrașilor, ceea ce a stârnit un val de reacții dure. Bannere cu mesajul „Nu ne puteți cumpăra” au apărut în toată țara.

Captură de ecran din 2025 11 14 la 09 54 55 jpeg

Nu vom fi la meci. Ne simțim insultați de decizia Federației de a nu ne oferi bilete. Posibilitatea unor incidente este minimă acum, pentru că doar noi suntem cei care folosesc torțe și alte materiale pirotehnice. E posibil să existe doar scandări împotriva Federației, dar nimic mai mult”, a transmis gruparea „BHFanaticos”.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
gandul.ro
image
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
mediafax.ro
image
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul despre fuga în Italia
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
playtech.ro
image
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur selecția de la națională
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
„M-au anunțat după o oră că a intrat în stop. Le-a fost frică” Primele declarații făcute de mama fetiței care și-a pierdut viața la o clinică stomatologică din București
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se numără zilele până la intrarea României în recesiune. Iancu Guda: „Va fi începutul sfârșitului”
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
O familie britanică renunță după șase luni la viața idilică din Italia și se mută în SUA: „Furia cu care ne luptăm zilnic este încă prea fierbinte”
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor