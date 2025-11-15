search
Bosnia - România, finala de foc pentru locul 2. Ce câștigă azi naționala cu un rezultat mare la Zenica

Publicat:

România joacă diseară, de la ora 21.45 (Prima TV) în Bosnia și Herțegovina, pentru a-și lua revanșa pentru înfrângerea din meciul de debut din preliminariile Cupei Mondiale 2026, dar mai ales pentru a ocupa poziția a doua din grupă. În cazul unui succes la Zenica, tricolorii vor avea nevoie doar să facă golaveraj cu San Marino (18 noiembrie, Ploiești), în ultimul meci din calificările pentru turneul final.

Naționala joacă diseară meciul adevărului. Foto Facebook FRF
Naționala joacă diseară meciul adevărului. Foto Facebook FRF

Și un egal este bun în Bosnia, cu condiția ca adversara de astăzi să piardă confruntarea de marți cu liderul Austria, caz în care naționala noastră ar încheia grupa pe locul 2. Dar ce miză are poziția secundă în grupă, în condițiile în care elevii lui Mircea Lucescu au deja asigurat barajul pentru CM 2026, via Liga Națiunilor?

Locul 2 ne urcă în altă urnă valorică 

Clasarea pe locul 2 în grupa preliminară le-ar aduce tricolorilor un avantaj important. În acest moment, România e în urna a patra la tragerea la sorți a barajului, dar dacă ar încheia grupa pe poziția a doua, ar urca în urna a 3-a și ar evita, în primă fază, adversari de calibru - Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor -, urmând să dea piept cu Ungaria, Polonia, Cehia sau Slovacia. Nu că ar fi mult mai ușor, mai ales că semifinala barajului o vom disputa în deplasare, iar într-o eventuală finală vom întâlni probabil tot o echipă din prima urnă valorică.

Există și un scenariu în care naționala ar putea fi plasată în urna a doua la tragerea la sorți, ceea ce înseamnă că va juca semifinala pe teren propriu, cu Slovacia, Scoția, Albania, Kosovo sau Islanda. Pentru acest lucru ne-ar trebui două victorii, plus ca Slovacia să nu bată Germania (17 noiembrie), ori ca Islanda să remizeze cu Ucraina, pe 16 noiembrie.

Pe 20 noiembrie e tragerea la sorți

Indiferent de cum va fi jocul rezultatelor, tricolorii își vor afla adversara din semifinalele barajului pe 20 noiembrie. Dacă va trece de acest hop, România va juca finala barajului și, în cazul unui succes, se va califica la Cupa Mondială 2026.

image

Mai sunt de jucat în grupa H

Azi: Cipru - Austria (19.00), Bosnia și Herțegovina - România (21.45)

Marți: România - San Marino (21.45), Austria - Bosnia și Herțegovina (21.45)

*La baraj, echipele din urna 1 vor juca într-o singură manșă cu echipele din urna 4 (echipele din urna 1 joacă acasă), iar echipele din urna 2 vor juca într-o singură manșă cu echipele din urna 3 (echipele din urna 2 joacă acasă). Apoi, câștigătoarele vor juca între ele, într-o finală, într-o singură manșă, pentru a se stabili ultimele 4 echipe care prind locul la Mondial. Pentru finală, țara gazdă va fi stabilită prin tragere la sorți.

