Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
De neatins. Mircea Lucescu a răbufnit înainte de meciul cu Bosnia: „Eu nu pot fi demis!”

Publicat:

România joacă astăzi (21.45, Prima TV) contra Bosniei, echipă care se află la trei puncte în fața tricolorilor, cu două etape înainte de finalul preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026. Înainte de partida de la Zenica, de pe arena „Bilino Polje”, antrenorul Mircea Lucescu a vorbit despre presiune, absențe și calificarea la turneul final de anul viitor.

Mircea Lucescu le dă încredere tricolorilor pentru jocul de diseară. Foto Sportpictures
Un jurnalist bosniac l-a întrebat pe selecționerul de 80 de ani dacă se teme că își va pierde postul în cazul unui eșec, iar răspunsul acestuia a fost tranșant: „Demis? Eu nu pot fi demis!”. Mircea Lucescu a explicat, în scurta întâlnire cu ziariștii: „Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial. Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, care era perfect valabil, altfel era meciul”.

A construit o echipă nouă

Selecționerul a mai declarat: „Nu are de ce să-mi fie frică de acest meci. Va fi un meci greu, cu o echipă care are jucători cu experiență... Dar asta nu înseamnă că vom avea un meci dificil, ci va fi un meci obișnuit de calificare”, pentru ca apoi să se refere și la absențele de pe linia de fund din lotul tricolorilor, Radu Drăgușin (abia refăcut după o accidentare gravă) și Andrei Burcă (suspendat): „Punctul forte? Ce am făcut în ultima perioadă. Am pierdut în ultima perioadă cam 9-10 jucători.

A trebuit să schimb, am construit o echipă nouă, care are o bază importantă. Nu-mi fac probleme legate de echipă, avem fundași centrali buni și cu experiență. Toți s-au pregătit foarte bine. Am siguranță că se vor comporta așa cum trebuie și îi vor face uitați pe cei care nu sunt”, a declarat Mircea Lucescu, care a părăsit rapid conferința de presă.

