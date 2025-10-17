Generația banilor. Scârbit de lăcomia jucătorilor, Ion Țiriac distruge tenisul modern: „Jucam la Wimbledon cu 2 lire pe zi. Acum, dacă pierzi, iei 100.000”

Ion Țiriac (86 de ani) a rămas cu gust amar după ce a văzut care sunt pretențiile financiare, mult prea exagerate, ale jucătorilor de tenis din zilele noastre. Fostul tenismen român a lansat un atac fără precedent la adresa sportivilor ale căror apariții în circuit au devenit un lux.

Mai mult, Țiriac a făcut o paralelă între premiile pe care el și Ilie Năstase le încasau în trecut, și sumele excentrice de bani care se află, astăzi, în conturile sportivilor de performanță.

„Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct!”

Miliardarul român a recunoscut că tocmai din acest motiv ar fi ales să se descotorosească de turneul ATP de la Madrid, vândut cu frumoasa sumă de 400 milioane de euro.

„Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct. S-a terminat cu sportul! Asta e o industrie de entertainment, un spectacol pe care lumea îl cere, sunt create sporturi noi, cele care sunt în ring, numai bătăi, sporturi pe care le cere, o excită.

Noi jucam la Wimbledon două săptămâni cu două lire pe zi, din care trebuia să și dormi, să și mănânci, să-ți și plătești trotineta, trenul sau cu ce ajungeai la Londra. Acum, dacă pierzi în primul tur la Wimbledon iei 100 de mii de lire sterline.

Cu 100 de mii de sterline îți iei mâine dimineață un apartament în București doar fiindcă ai fost bătut în primul tur de la Wimbledon. Un motiv pentru care am vândut turneul din Madrid a fost această cerere a jucătorilor de dimineața până seara că premiile nu sunt destul de mari!”, a admis Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

„Oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge!”

Ion Țiriac a vorbit deschis despre evoluția banilor în sport. Fostul mare jucător și om de afaceri susține că goana după câștiguri a devenit o parte inevitabilă a tenisului modern și avertizează că setea financiară a sportivilor pare să nu aibă limite.

„Eu am fost printre cei trei-patru care au creat primul ATP. Am spus încă de atunci: ”Oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge”. Sigur, dacă piața poate să îi dea e absolut normal! Dacă te gândești că un Wimbledon face 300 de milioane de lire, dacă nu cumva spre 500 milioane de lire net pe an, jucătorii pot și ei să ceară ca premiile să nu mai fie de 50 de milioane de lire, să fie de 100 de milioane de lire!”, a mai spus fostul tenismen român.