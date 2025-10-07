Ultima nostalgie exprimată public de Ion Țiriac. Magnatul duce dorul unui lider european apropiat de Putin

Omul de afaceri Ion Țiriac (86 de ani) susține că fostul președinte al României, Klaus Iohannis (66 de ani), nu și-a respectat o promisiunea pe care i-ar fi făcut-o, aceea de a nominaliza o persoană care să ridice din groapă sportul românesc. Iohannis i-ar fi făgăduit că va desemna nu una, ci două persoane pentru atingerea acestui scop, dar, în final, n-a făcut nimic.

În timp ce pe fostul profesor sibian de Fizică l-a pus la colț, magnatul lansat în tenis l-a ridicat în slăvi pe premierul maghiar Viktor Orban, într-un interviu pentru site-ul iamsport.ro. Liderul maghiarilor este considerat „pionul otrăvit” al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană. Premierul maghiar, în vârstă de 62 de ani, aflat la al 3-lea mandat în țara vecină, este acuzat de criticii săi că patronează un guvern care a îngrădit libertatea presei, a sporit corupția și a frânat economia maghiară.

„Nu regret nimic. Stau în poziția în care stau, mă ocup mai mult de ce pot să fac și eu, să ajut în dreapta, în stânga, cu sportul ăsta. Este impresionant cât de degradant și de complicat e și câtă birocrație există în țară. Am o ușă deschisă oricând la prim-ministru.

Cu fostul președinte, învățătorul (n.r. - Klaus Iohannis, fost profesor de fizică), am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: «Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă». «Spune, domnu' Țiriac!» (n.r. - a imitat stilul verbal al fostului președinte).

I-am zis: «Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia de oră de sport care e voluntară».

«Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul» (n.r. - a mimat din nou debitul verbal al lui Iohannis). N-a luat. Însă faptul că nu există niciun om care să poată să pună piciorul în prag aici... Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa”, spunea cel care, într-o altă intervenție, de această dată pentru Gazeta Sporturilor, afirma că „nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară”.

Totodată, înainte de turul decisiv al alegerilor prezidențiale, Țiriac spera ca „de data asta să găsim unul care să stea în picioare, să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ”.