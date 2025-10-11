Copilărie în Al Doilea Război Mondial. Ion Țiriac s-a temut pentru viața lui: „Bombardamentele deasupra capului meu/Am crescut cu foamete”

Ion Țiriac (86 de ani) a dezvăluit detalii despre copilăria sa, desfășurată așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat. Actualul miliardar a trăit clipe de groază pe vremea când era copil, într-un cadru marcat de bombardamente și foamete, conform iamsport.ro.

Ion Țiriac s-a născut în 1939, chiar în anul în care a început Al Doilea Război Mondial. Când România a intrat oficial în conflict, în 1941, viitorul mare sportiv era doar un copil, dar și-a trăit copilăria în mijlocul acelor vremuri grele. Țiriac își amintește și astăzi momentele în care vedea avioanele de bombardament trecând pe deasupra casei sale.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu!”

În acei ani, România a fost puternic afectată de bombardamente, iar printre principalele ținte s-au aflat câmpurile petroliere și rafinăriile din zona Ploieștiului.

Fostul tenismen a povestit de mai multe ori despre amintirile sale din perioada războiului, mărturisind că acele experiențe l-au marcat și l-au făcut mai puternic.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu, am crescut în anii ’50 cu foamete și cu diverse restricții care erau în vremea aceea. Și uite că am avut o viață senzațională, n-aș putea s-o compar cu a nimănui.

Fără să pot să aleg, tot ceea ce am făcut s-a lipit de mine ca o pasiune. Voi m-ați întrebat despre motivație. Am ajuns mereu acolo unde mi-am dorit? Nu! Eu am făcut greșeli enorme!”, a admis Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

De la copilăria în foamete la statutul de miliardar

După sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, România a intrat sub influența Uniunii Sovietice, iar regimul comunist s-a instalat rapid, aducând cu el teamă, lipsuri și numeroase restricții. În acea perioadă dificilă, în anii ’50, a copilărit Ion Țiriac.

Chiar și în acele condiții grele, Țiriac a reușit să își urmeze visul și să își depășească originile modeste. A devenit nu doar un sportiv de excepție, ci și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri ai României moderne.

De-a lungul carierei, Ion Țiriac a câștigat 34 de titluri la simplu, iar în 1970 a cucerit trofeul de la Roland Garros la dublu masculin, alături de prietenul și partenerul său, Ilie Năstase, primul număr 1 mondial din istoria tenisului.