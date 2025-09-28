Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”

La finalul anului 2021, Ion Țiriac (86 ani) a luat o decizie controversată. Magnatul și-a propus să scoată la vânzare turneul turneul de la Madrid și a demarat procesul tranzacției comerciale.

La acel moment, suma propusă era cuprinsă Între 200 și 250 de milioane, însă, în decursul unui singur an, prețul aproape s-a dublat. Tranzacția a fost aprobată ulterior de către WTA și ATP și a fost finalizată în anul 2022.

Compania americană IMG, parte a grupului Endeavour, a anunțat că a finalizat tranzacția pentru suma de 360 de milioane de euro, la care se adaugă încă 30 de milioane care urmau a fi plătite în următorii doi ani.

Fiica magnatului s-a împotrivit complet

În total, Ion Țiriac a primit suma totală de 400 milioane de euro în urma vânzării turneului de la Madrid.

Ioana Țiriac, fiica acestuia, nu a dorit ca tatăl său să renunțe la competiție. Miliardarul nu a ținut, însă, cont de părerea familiei, iar decizia acestuia s-a dovedit a fi una extrem de inspirată, astfel că veniturile câștigate au fost enorme.

„Ioana a zis: 'Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe!", dezvăluia Ion Ţiriac, conform as.ro.