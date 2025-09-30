Ilie Năstase l-a dezamăgit pe Ion Țiriac. Act de trădare, ambiții sfidătoare și o prietenie cu frânturi: „A fost o minciună”

Între Ion Țiriac (86 de ani) și Ilie Năstase (79 de ani) dăinuie o prietenie solidă, veche de mai bine de 60 de ani. Chiar dacă relația de amiciție dintre cei doi este una cu totul aparte, miliardarul român nu i-a vorbit camaradului său de zgură timp de aproximativ cinci ani.

Totul a început în anul 1973, când Ilie Năstase a refuzat vehement să își însoțească colegii de circuit în cadrul unei greve și a participat, în ciuda situației tensionate, la Wimbledon. Ion Țiriac nu a acceptat „trădarea” prietenului său și a ales să pună capăt legăturii pentru aproape jumătate de deceniu.

Au trecut mai bine de 50 de ani de la episodul cu pricina, iar Ion Țiriac a oferit toate detaliile despre „răceala” care s-a produs între acesta și marele Ilie Năstase.

„Răceala a venit din 1973, când sindicatul jucătorilor, pe care eu îl înființasem cu un an în urmă, a făcut o grevă. Eu fondasem sindicatul cu Stan Smith, cu Arthur Ashe, jucători din generația lui llie, că generația mea fusese cu Laver, cu Rosewell, jucătorii de la începutul anilor 60.

Am făcut o grevă, nu am jucat la Wimbledon. Și llie a jucat! A zis că l-a obligat Ceaușescu să joace, ceea ce a fost o minciună, că Ceaușescu habar nu avea despre ce era vorba. Noi nu vorbeam nici cu Ceaușescu, nici cu doamna (n.r. Elena Ceaușescu) și ne lăsau în pace!”, a declarat Ion Țiriac, pentru I Am Sport Magazine.

Ion Țiriac și Ilie Năstase au obținut titlul la dublu în cadrul turneului de la Roland Garros în anul 1970, formând cel mai de succes cuplu românesc din istoria ATP. Au cucerit cot la cot nu mai puțin de 11 trofee.

Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe

Magnatul și-a propus să scoată la vânzare turneul turneul de la Madrid și a demarat procesul tranzacției comerciale.

La acel moment, suma propusă era cuprinsă Între 200 și 250 de milioane, însă, în decursul unui singur an, prețul aproape s-a dublat. Tranzacția a fost aprobată ulterior de către WTA și ATP și a fost finalizată în anul 2022.

Compania americană IMG, parte a grupului Endeavour, a anunțat că a finalizat tranzacția pentru suma de 360 de milioane de euro, la care se adaugă încă 30 de milioane care urmau a fi plătite în următorii doi ani.

În total, Ion Țiriac a primit suma totală de 400 milioane de euro în urma vânzării turneului de la Madrid.

„Ioana a zis: 'Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe!", dezvăluia Ion Ţiriac, conform as.ro.