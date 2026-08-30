 Scandal uriaș la FCSB! Tănase și Crețu, dați afară din lot | adevarul.ro
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Scandal uriaș la FCSB! Tănase și Crețu, dați afară din lot

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FCSB fierbe înaintea meciului cu UTA Arad! Doi dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, Florin Tănase (31 de ani) și Valentin Crețu (37 de ani), au fost excluși din lot pentru partida din această seară, iar Gigi Becali a anunțat că ambii sunt pe picior de plecare.

Crețu și Tănase se despart de FCSB după un scandal
Crețu și Tănase se despart de FCSB după un scandal Foto: Sportpictures

În cazul lui Crețu, ruptura este legată direct de incidentele de la pregătire, în timp ce Tănase urmează să plece în Cipru. „Tănase pleacă în Cipru, are în contract, pleacă oricând vrea. Şi-a găsit, am convenţie cu el, pleacă. De vreo 4-5 zile... mi-a zis că pleacă în Cipru. Bine, du-te în Cipru. Nu ştiu altceva ce a mai făcut”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Despre Crețu, patronul FCSB a fost categoric într-o declarație acordată Digi Sport: „Crețu se antrenează separat. A zis că-și găsește echipă! La mine, nu mai are ce căuta. S-a certat cu Garita. Probleme de indisciplină”, a spus Becali.

Apoi, a detaliat: „Creţu... obrăznicie, indisciplină. E subiect închis pentru că nu permit. S-a certat şi cu galeria, a venit şi galeria, că fac şi pe plac galeriei. Că a înjurat el, că l-a înjurat pe Mustaţă. Păi Mustaţă stăpâneşte galeria toată, ăla e om care a refăcut galeria după ce a venit din puşcărie. Orice apăr, dar indisciplina... poate să fie el şi Maradona. N-are ce căuta la mine. Indisciplină înseamnă lipsă de respect faţă de mine. Nu mă respecţi? Eu care îţi dau banii? Pleacă. Indisciplină înseamnă că îmi distrugi mie maşinăria mea, clubul meu. Asta înseamnă indisciplină. Indisciplină înseamnă răutate, gălăgie. Gălăgia şi răutatea înseamnă distrugerea unei societăţi. Păi, nu mă distrugi, că te dau eu afară!”, a scris orangesport.ro.

Patronul a povestit apoi că momentul care a pus capac ar fi fost conflictul dintre Crețu și noul atacant Arnold Garita. Potrivit versiunii prezentate de Becali, fundașul s-ar fi luat de colegul său și i-ar fi spus să plece în China. Becali a ironizat diferența fizică dintre cei doi și a susținut că Garita l-ar fi putut pune rapid la punct. 

„S-a dat la Garita. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: <<Băi purice, dacă îți dau o labă…>>”, a spus omul de afaceri la Fanatik. 

Scandalul nu s-a oprit aici. Crețu l-ar fi sunat apoi pe Becali pentru a-i reclama faptul că Mihai Stoica are ceva împotriva sa. Răspunsul patronului a fost fără echivoc: „Cine ascultă de MM stă la echipă. N-ascultă de MM, nu stă! Cine nu ascultă de el, la revedere!”, a spus Gigi Becali, citat de GSP. 

Potrivit GSP, totul începuse la antrenamentul de joi. Florin Tănase a plecat de la ședința de pregătire, deranjat de remarci ale secundului Lucian Filip. Crețu ar fi intervenit în apărarea căpitanului, apoi s-a contrat cu Garita. Mihai Stoica a intervenit, iar discuția dintre el și Crețu a degenerat. Martorii citați de Gazetă susțin că MM i-ar fi strigat fundașului: „Crețule, pleacă, că te bat!”.

Soția lui Crețu îl acuză pe MM Stoica

Mădălina Crețu, soția fundașului, a lansat acuzații grave după ruptura de FCSB și susține că motivele despărțirii nu au legătură cu performanța sportivă.

„Cele întâmplate la FCSB nu au legătură cu sportul și cu performanța! S-au încercat tot felul de metode ca Vali să fie îndepărtat”, a transmis ea pe Instagram. Cea mai dură acuzație îl vizează pe Mihai Stoica: „Când ești amenințat cu bătaia de managerul echipei, nu îți mai dorești decât să renunți la tot ceea ce a însemnat FCSB”.

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