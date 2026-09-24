 Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Seul | adevarul.ro
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Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Seul

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Gabriela Ruse a reușit să întoarcă spectaculos partida cu Yeonwoo Ku și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Seul. Românca, favorită numărul 4 și clasată pe locul 66 WTA, s-a impus cu 2-6, 7-6 (7/1), 6-1, după două ore și 16 minute.

Gabriela Ruse
Gabriela Ruse Foto: GETTY

Meciul a început prost pentru Ruse, care a cedat primul set fără să poată pune probleme. Nici în actul secund situația nu a fost favorabilă, Ku conducând cu 4-2, însă românca a revenit, a egalat și a împins setul în tiebreak. Acolo, Gabriela Ruse a dominat autoritar și s-a impus cu 7-1, iar în decisiv a continuat să controleze partida, cedând un singur game.

Românca a încheiat cu trei ași și tot atâtea duble greșeli, în timp ce adversara sa, ocupanta locului 180 WTA, a avut două ași și opt duble greșeli.

Pentru calificarea în sferturi, Gabriela Ruse și-a asigurat 54 de puncte WTA și un premiu de 7.025 de dolari. Următoarea adversară va fi Anna Bondar, cap de serie numărul 6, care a trecut de Alina Cearaeva după un meci maraton de trei ore și 15 minute, scor 6-4, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5).

Ruse conduce cu 2-1 în întâlnirile directe cu Bondar. Cele două s-au întâlnit ultima dată în 2023, la Transylvania Open, unde românca s-a impus în două seturi, 7-6 (7-4), 6-2.

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