 Adversar dur pentru Gabi Ruse la US Open, Sorana Cîrstea are un culoar mai bun | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Adversar dur pentru Gabi Ruse la US Open, Sorana Cîrstea are un culoar mai bun

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de pe tabloul de simplu al turneului de grand slam de la New York. Favorita principală, Arina Sabalenka (Belarus) o va înfrunta pe sportiva columbiană Camila Osorio, numărul 58 mondial.

Gabriela Ruse se află în aceeași partea a tabloului US Open de simplu cu Sorana Cîrstea
Gabriela Ruse se află în aceeași partea a tabloului US Open de simplu cu Sorana Cîrstea Foto: EPAImages

Pentru Ruse urmează un duel extrem de dificil la US Open. Aflată pe locul 63 WTA, bucureșteanca o va înfrunta pe Jessica Pegula (SUA), numărul 3 mondial şi cap de serie nr. 3. Câştigătoarea meciului va înfrunta în turul următor pe învingătoarea disputei Venus Williams - Sofia Kenin. Conform site-ului WTA, Ruse şi Pegula nu au mai fost adversare în circuitul WTA.

Ocupantă a locului 17 WTA şi cap de serie nr. 16, Sorana Cîrstea va juca în turul 1 împotriva Juliei Grabher (Austria, 114 WTA). Dacă va câștigat, bucureșteanca o va întâlni apoi pe jucătoarea care se va impune în meciul Viktorija Golubic (Elveţia) – Diane Parry (Franţa).

Cîrstea şi Grabher au mai fost adversare de două ori, în „16”-imi de finală la Linz, în 2020, şi în sferturi de finală la Istanbul, în 2022. În ambele meciuri s-a impus românca.

Este de spus, totodată, că Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse se află în aceeași jumătate a tabloului. 

La masculin, favoritul principal al turneului, germanul Alexander Zverev (numărul 2 mondial) îl va înfrunta în primul tur pe italianul Lorenzo Sonego (91 ATP).

Spaniolul Carlos Alcaraz (3 ATP şi cap de serie nr. 2) îl va întâlni pe rusul Roman Safiullin (98 ATP). Sârbul Novak Djokovici (5 ATP și favorit cu nr. 4) va juca împotriva argentinianului Mariano Navone (48 ATP).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc aprecieri de la primarul Sadiq Khan. Mesajul transmis prin Digi24
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
fanatik.ro
image
Hățișul șantierelor din București: câte fronturi sunt deschise în paralel. Momentul când toate lucrările trebuie finalizate
libertatea.ro
image
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
digisport.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Regele Harald al Norvegiei a murit. De ce era considerat printre cei mai „săraci” monarhi ai Europei, deşi conducea una dintre cele mai bogate țări
playtech.ro
image
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
digisport.ro
image
Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Horoscop 28 august. Ultimul test al lunii pentru zodii! Cine are parte de o veste neașteptată și cine trebuie să fie atent
mediaflux.ro
image
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
click.ro
image
Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
click.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani