Adversar dur pentru Gabi Ruse la US Open, Sorana Cîrstea are un culoar mai bun

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de pe tabloul de simplu al turneului de grand slam de la New York. Favorita principală, Arina Sabalenka (Belarus) o va înfrunta pe sportiva columbiană Camila Osorio, numărul 58 mondial.

Gabriela Ruse se află în aceeași partea a tabloului US Open de simplu cu Sorana Cîrstea Foto: EPAImages

Pentru Ruse urmează un duel extrem de dificil la US Open. Aflată pe locul 63 WTA, bucureșteanca o va înfrunta pe Jessica Pegula (SUA), numărul 3 mondial şi cap de serie nr. 3. Câştigătoarea meciului va înfrunta în turul următor pe învingătoarea disputei Venus Williams - Sofia Kenin. Conform site-ului WTA, Ruse şi Pegula nu au mai fost adversare în circuitul WTA.

Ocupantă a locului 17 WTA şi cap de serie nr. 16, Sorana Cîrstea va juca în turul 1 împotriva Juliei Grabher (Austria, 114 WTA). Dacă va câștigat, bucureșteanca o va întâlni apoi pe jucătoarea care se va impune în meciul Viktorija Golubic (Elveţia) – Diane Parry (Franţa).

Cîrstea şi Grabher au mai fost adversare de două ori, în „16”-imi de finală la Linz, în 2020, şi în sferturi de finală la Istanbul, în 2022. În ambele meciuri s-a impus românca.

Este de spus, totodată, că Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse se află în aceeași jumătate a tabloului.

La masculin, favoritul principal al turneului, germanul Alexander Zverev (numărul 2 mondial) îl va înfrunta în primul tur pe italianul Lorenzo Sonego (91 ATP).

Spaniolul Carlos Alcaraz (3 ATP şi cap de serie nr. 2) îl va întâlni pe rusul Roman Safiullin (98 ATP). Sârbul Novak Djokovici (5 ATP și favorit cu nr. 4) va juca împotriva argentinianului Mariano Navone (48 ATP).