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Gabriela Ruse a pierdut în turul al doilea la Toronto

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Aflată pe locul 77 mondial, Gabriela Ruse a fost învinsă cu 6-4, 6-2, de austriaca de origine rusă Anastasia Potapova, în turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii în valoare totală de 7.433.076 de dolari americani.

Gabi Ruse se află în Top 100 al circuitului WTA (Foto: EPAImages)
Gabi Ruse se află în Top 100 al circuitului WTA (Foto: EPAImages)

Confruntarea a durat o oră și 45 de minute de joc. Bucureșteanca a concretizat numai o minge de break din cele 9 de care a beneficiat.

În vârstă de 28 de ani, Ruse a obținut un cec de 28.425 de dolari și 35 de puncte WTA.

Potapova (25 ani, 27 WTA) va juca în turul al 3-lea cu ucraineanca Elina Svitolina.

Pe tabloul principal de simplu al întrecerii de la Toronto se mai află Sorana Cîrstea, a 14-a favorită, care va juca direct în turul secund, cu australianca Maya Joint. Românca va juca și la dublu, alături de rusoaica Mirra Andreeva.

România are în continuare trei reprezentante în top 100: Sorana Cîrstea, care a coborât de pe locul 17 pe 18, Jaqueline Cristian, care staționează pe poziția a 39-a și Elena-Gabriela Ruse, care a retrogradat de pe 75 pe locul 77.

La dublu avem două jucătoare în Top 100: Elena Gabriela Ruse (86) și Jaqueline Cristian (98).

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