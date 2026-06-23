Gabriela Ruse a furnizat o supriză la Bad Homburg şi s-a calificat în „optimi”

Aflată pe locul 105 mondial, Gabriela Ruse a câștigat cu 6-1, 6-3 meciul cu sportiva cehă Linda Noskova, cap de serie numărul 5 la Bad Homburg. Bucureșteanca s-a calificat în turul 2 al turneului de categorie WTA 500.

Venită din calificări, Ruse a avut o evoluție remarcabilă. Ea a reușit nu mai puțin de 13 ași, în timp ce Noskova nu a fructificat nicio șansă de break din cele două avute. Meciul a durat 61 de minute.

E de menționat că Noskova (21 ani), număr 10 mondial, câștigase titlul WTA 500 la Berlin în weekend-ul trecut.

În optimile de finală, Ruse o va întâlni pe rusoaica Anna Kalinskaia, aflată pe locul 20 mondial. Cele două jucătoare sunt la egalitate, 1-1, în confruntările directe.

Prin calificarea în turul al doilea, românca şi-a asigurat un premiu de 15.690 de euro şi 85 de puncte WTA.