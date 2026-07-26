 Fomula 1: Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei! Pe ce locuri au terminat Verstappen și Antonelli | adevarul.ro
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Fomula 1: Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei! Pe ce locuri au terminat Verstappen și Antonelli

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Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei, într-o cursă în care strategia echipelor a făcut diferența. McLaren a avut emoții după o mutare neașteptată a celor de la Ferrari, care l-au chemat devreme la boxe pe Lewis Hamilton.

Lando Norris Foto/Profimedia
Lando Norris Foto/Profimedia

Britanicul a fost însă penalizat ulterior pentru depășirea vitezei pe linia boxelor, iar planul Scuderiei nu a mai avut efectul dorit.

Oscar Piastri, aflat la conducerea cursei în prima parte, a fost folosit de McLaren pentru a-l ține în spate pe Hamilton, însă această strategie l-a costat. Australianul a avut ulterior probleme la cutia de viteze și a pierdut șansa de a lupta pentru victorie. Max Verstappen a profitat de situație, iar împreună cu Red Bull a gestionat excelent finalul cursei, terminând pe podium.

Lando Norris a fost primul care a văzut steagul în carouri și a obținut victoria pe Hungaroring. Pe următoarele două locuri au terminat Max Verstappen și Andrea Kimi Antonelli, pilotul Mercedes reușind una dintre cele mai bune prestații ale zilei.

Plecat mai din spate pe grila de start, Antonelli a recuperat patru poziții și a încheiat cursa pe locul al treilea, înaintea lui Lewis Hamilton. În schimb, George Russell, unul dintre principalii pretendenți la titlu, nu a avut o cursă la fel de reușită și s-a clasat doar pe poziția a șaptea.

Clasamentul cursei din cadrul Marelui Premiu al Ungariei:

1. Lando Norris

2. Max Verstappen

3. Kimi Antonelli

4. Charles Leclerc

5. Lewis Hamilton

6. Isack Hadjar

7. George Russell

8.  Lawson

9. Hulkenberg

10.  Lindblad

11.  Bortoleto

12.  Gasly

13.  Stroll

14.  Alonso

15.  Colapinto

16.  Ocon

17.  Bearman

18.  Albon

19.  Sainz

20.  Piastri (abandon)

21.  Perez (abandon)

22.  Bottas (abandon).

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