Gabriela Ruse, calificare dramatică în turul doi la Miami! Urmează un duel dificil pentru româncă

Gabriela Ruse a trecut cu emoții de primul tur al turneului WTA 1000 de la Miami, impunându-se în fața croatei Antonia Ruzic în două seturi, 7-5, 7-6.

Startul meciului nu i-a fost favorabil româncei, adversara preluând rapid inițiativa și distanțându-se la 3-0. Mai mult, Ruzic a ajuns să servească pentru câștigarea primului set la 5-3, însă acel moment a marcat o schimbare importantă de ritm. Ruse și-a regăsit jocul, a devenit mai agresivă și a întors complet situația, adjudecându-și setul cu 7-5 după o serie impresionantă de game-uri consecutive.

Partea a doua a confruntării a fost mult mai echilibrată, cele două jucătoare mergând umăr la umăr până în tiebreak. Acolo, românca a gestionat mai bine punctele decisive și a închis meciul în două seturi.

În runda următoare, Gabriela Ruse va avea un test mult mai dificil contra americancei Madison Keys, campioana de la Australian Open 2025, care a reușit atunci să o învingă în finală pe liderul mondial Aryna Sabalenka.