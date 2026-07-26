Reacția de la vârful AUR după doborârea dronei: „Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada”

Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a afirmat că România trebuie să protesteze ferm față de Rusia, de fiecare dată când drone rusești intră în spaţiul aerian românesc, fiind de părere că „războiul în Marea Neagră va escalada”.

„Față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul nostru aerian. Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice. Nu cunosc bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată. Și abia apoi trebuie protestat ferm față de statul căruia îi aparține drona”, a afirmat Petrișor Peiu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Liderul senatorilor AUR a afirmat, totodată, că dronele care intră în spațiul aerian românesc „probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine”.

„Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget «găurit» ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esențial pentru noi”, a adăugat acesta.

Afirmațiile făcute de liderul senatorilor AUR vin după ce Armata Română a doborât a treia dronă rusească intrată în spațiul aerian național pentru a treia zi consecutiv. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, duminică, 27 iulie, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia.

În urma incidentului, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe al României. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat în acest context că „este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene”.

Reprezentanții AUR au solicitat anterior Guvernului și Ministerului Apărării Naționale să explice de ce drona care a pătruns în spațiul aerian al României vineri dimineață nu a fost neutralizată mai aproape de frontieră.

„Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol. Succesul tactic al militarilor nu poate însă ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare”, au transmis reprezentanții AUR într-un comunicat emis vineri.