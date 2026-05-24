Gabriela Ruse a abandonat în primul tur la Roland Garros! Românca s-a retras în timpul meciului din cauza problemelor medicale

Gabriela Ruse a părăsit prematur turneul de la Roland Garros, după ce a fost nevoită să abandoneze în primul tur al competiției. Jucătoarea din România, aflată pe locul 77 mondial, a întâlnit-o pe poloneza Magdalena Frech, ocupanta poziției 46 WTA.

Meciul a fost unul echilibrat încă din start. Ruse a început bine și a condus cu 2-0 în primul set, însă adversara sa a revenit rapid și a întors scorul. Românca a continuat să lupte și a reușit să egaleze la 5-5 după un set cu multe break-uri și schimburi intense. S-a ajuns apoi în tie-break, unde Gabriela a avut avantaj la un moment dat, conducând cu 5-3, însă Frech a fost mai sigură pe final și a câștigat setul cu 7-6.

După mai bine de o oră de joc solicitant, problemele fizice și-au spus cuvântul pentru sportiva din România. În debutul setului secund, la scorul de 2-1 pentru Magdalena Frech, Gabriela Ruse a cerut intervenția fizioterapeutului. După câteva minute de îngrijiri medicale, românca a decis că nu mai poate continua partida și s-a retras din meci.

Tot la Roland Garros, Sorana Cîrstea urmează să joace în primul tur împotriva franțuzoaicei Ksenia Efremova, jucătoare care a primit un wild card pentru a participa pe tabloul principal.