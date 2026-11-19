Gabi Tamaș se află din nou în mijlocul unui scandal. Fostul internațional român, în vârstă de 43 de ani, care ocupă în prezent funcția de manager executiv la ASA Târgu Mureș, a ajuns la Poliție în urma unui conflict izbucnit în Centrul Vechi din București.

Gabi Tamaș Foto: Instagram

Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, când Tamaș ar fi fost implicat într-o altercație fizică cu doi bărbați. La fața locului au intervenit polițiștii, care l-au condus ulterior la secție pentru verificări.

Oamenii legii au început cercetările pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Deocamdată, cei doi bărbați implicați în conflict nu au formulat o plângere împotriva fostului fotbalist.

Potrivit GSP, surse apropiate Poliției Capitalei au admis faptul că autoritățile verifică împrejurările în care s-a produs altercația: „Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică. Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital. Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani!”.

Gabi Tamaș nu a putut fi contactat până în acest moment pentru a comenta incidentul.

Un trecut marcat de controverse

Nu este prima dată când Gabi Tamaș ajunge în atenția publicului din cauza unor incidente în afara terenului. Fostul fundaș a fost implicat în mai multe episoade controversate de-a lungul carierei.

În 2009, când juca la Dinamo, a fost trimis la echipa secundă după ce a consumat alcool și a provocat probleme în cantonamentul formației din Antalya.

În 2011, Tamaș a pierdut convocarea pentru turneul naționalei din America de Sud, după ce a petrecut până dimineața. La acel moment, selecționerul Victor Pițurcă l-a avertizat că o nouă abatere ar putea duce la excluderea definitivă din lot.

Un alt episod care a făcut multă vâlvă s-a petrecut în 2013, înaintea amicalului României cu Trinidad și Tobago. După o noapte de petrecere în Centrul Vechi, fostul internațional a ajuns la un bloc din zona Pieței Victoriei, unde locuia o persoană cunoscută. Pentru că nu a primit răspuns la ușă, Tamaș a spart geamul de la intrare și a intrat în clădire. A urcat apoi la un etaj, unde a avut un conflict cu locatarii, deranjați de comportamentul său. În cele din urmă, a adormit pe preșul din fața unei uși de apartament. Vecinii au chemat Poliția, iar imaginile cu fostul fotbalist, surprins ulterior la secție în cătușe și într-o stare agitată, au circulat intens în presă.