Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de filmare. Cum a ajuns în finală

Scenele de violență inimaginabilă din cadrul emisiunii Survivor, care îl au drept protagonist pe Gabriel Tamaș, par să nu aibă un sfârșit.

La scurt timp după ce s-a relatat despre ieșirile incontrolabile și greu de tolerat ale fostului fotbalist, chiar pe platourile de filmare ale emisiunii Survivor, a ieșit la iveală un alt episod controversat în care Tamaș a sfidat producția la cote înalte.

„Tot pe fondul consumului de alcool!”

În stare gravă de ebrietate, conform paginii Viperele Visele, Gabriel Tamaș a încercat să dărâme baraca concurenților Survivor cu un topor, solicitând vehement să fie lăsat să părăsească platourile de filmare, implicit competiția.

„Așa cum am promis, vă aducem în actualitate și vă anunțăm că, în data de 14 aprilie, s-au încheiat filmările pentru emisiunea Survivor, iar concurenții se întorc astăzi (n. red.: 16 aprilie 2026) în țară.

Într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta a luat un topor și a încercat să dărâme baraca concurenților, motivând că își dorește să plece acasă.

Dembinski a reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări. [...] Acesta nu și-a asumat responsabilitatea deciziei de a miza până la final pe prezența agresorului în competiție!”, se arată în postarea Viperelor Vesele.

„Mituit” cu băutură pentru a rămâne în competiție

Este de menționat faptul că astfel de comportament a fost tolerat pe întreaga perioadă a filmărilor de către producătorul Vladimir Dembinski, care ar fi vrut, cu orice preț, să-l păstreze pe fostul fotbalist în emisiune. Pentru a-l convinge, Tamaș a avut parte de mâncare, băutură și țigări la discreție.

După episoadele tensionate, Tamaș ar fi fost anunțat că trebuie să plătească penalizări contractuale de aproximativ 100.000 de euro, sumă care coincide cu premiul pus în joc pentru câștigător.

Tamaș, în finală cu Lucian

După eliminarea Mariei, Gigi a părăsit competiția în urma duelului cu Ramona. Odată cu etapa individuală, eliminările au venit în lanț: Cristi Boureanu, Andreea, Bianca Giurcanu, Bianca Stoica și Ramona, a cărei eliminare a fost extrem de intensă. În final, Patricia a fost cea care a părăsit competiția.

Potrivit informațiilor oferite de Viperele Vesele, în finală se vor duela Lucian și Gabriel Tamaș.