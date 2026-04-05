Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Momente critice pentru Gabi Tamaș la Survivor! Colegii, îngrijorați de sănătatea lui. Dezvăluiri despre un „Faimos” acuzat de violență

Gabi Tamaș începe să resimtă tot mai puternic presiunea și condițiile extreme din Survivor, după o perioadă lungă petrecută în competiție. Deși a demonstrat încă de la început rezistență și determinare, oboseala acumulată și lipsa confortului și-au spus cuvântul.

Gabi Tamaș Foto/Captură Survivor
În ultima ediție, fostul fotbalist a fost vizibil afectat fizic, lucru care nu a trecut neobservat de colegii săi. Andreea Munteanu și Olga Barcari au atras atenția asupra stării sale, subliniind cât de solicitantă este competiția și cât de greu le este tuturor să facă față ritmului impus.

„Îl văd pe Gabi că e obosit și văd așa că băieții se bazează foarte mult pe el să aducă puncte și e și el accidentat. Adică, ar trebui și ceilalți să încerce să aducă puncte și să mai meargă la ștafetă!, a precizat Andreea Munteanu, la Survivor.

Olga Barcari a dezvăluit că îl cunoaște bine pe Gabriel Tamaș încă din perioada în care au participat împreună la Asia Express, mărturisind că între ei s-a creat o relație apropiată: „Sunt protectoare cu Gabi, deoarece ne leagă o altă competiție. Sunt prietenă cu familia lui. Îmi dau seama că el are o abilitate peste normă și ne ajută. Am observat că datorită lui, noi, de multe ori, suntem aici, pentru că ne salvează!”.

Suspect că ar fi protagonistul unui scandal monstru la Survivor

Un mesaj apărut recent în mediul online a stârnit numeroase reacții și controverse, după ce face referire la un incident grav petrecut în culisele emisiunii Survivor. Deși nu este menționat niciun nume în mod oficial, mulți internauți susțin că persoana vizată ar fi Gabi Tamaș, ipoteză care a amplificat și mai mult discuțiile din jurul subiectului.

Mesajul transmis de pagina „Viperele Vesele” pe Instagram
Mesajul transmis de pagina „Viperele Vesele” pe Instagram

Conform informațiilor oferite pe pagina de Instagram „Viperele Vesele, urmărită de aproape 180.000 de români și a cărei credibilitate a ajuns la cote maxime, dezvăluind în premieră informații din culisele televiziunii românești, un concurent din echipa „Faimoșilor” ar fi fost implicat într-un incident de violență considerat inacceptabil în formatul emisiunii. Fără a fi rostit un nume clar, sursa transmite că gesturile concurentului ar fi creat un mediu de teamă și tenisune, atât pentru concurenți, cât și pentru echipa de producție.  

Internauții, urmăritori fideli ai emisiunii Survivor, consideră că este vorba despre Gabi Tamaș, cunoscut pentru atitudinea vulcanică și ieșirile incontrolate în spațiul public, care trece prin momente dificile, în prezent, în cadrul emisiunii. Sunt, însă, și internauți care suspectează că ar fi vorba despre Cristian Boureanu. 

Este de precizat că identitatea „concurentului problemă” nu a fost precizată momentan în spațiul public, fiind promise dezvăluiri luni seară. 

