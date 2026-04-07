Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal: Ar fi sărit la bătaie în timpul filmărilor la show-ul de televiziune Survivor

Gabi Tamaș (42 de ani), fost fotbalist în naționala României, nu s-a putut abține și și-ar fi dat iarăși în petic. Fostul stoper ar fi comis acte de violență pe durata filmărilor la un show de televiziune aflat în derulare pe Antena 1, susțin surse din culise, care ar fi postat informații pe un cont de Instagram. Dezvăluirea nu poate fi nici confirmată, nici infirmată oficial pentru simplul motiv că Tamaș nu putea fi contactat în Republica Dominicană.

Un mesaj apărut recent în mediul online a făcut referire la un incident grav petrecut în culisele emisiunii Survivor. Deși nu este menționat niciun nume în mod oficial, mulți internauți susțin că persoana vizată ar fi Gabi Tamaș, ipoteză care a amplificat și mai mult discuțiile din jurul subiectului.

Conform informațiilor oferite pe pagina de Instagram „Viperele Vesele”, urmărită de aproape 180.000 de persoane, un concurent din echipa „Faimoșilor” ar fi fost implicat într-un incident de violență considerat inacceptabil în formatul emisiunii. Fără a fi rostit un nume clar, sursa transmite că gesturile concurentului ar fi creat un mediu de teamă și tensiune, atât pentru concurenți, cât și pentru echipa de producție.

Acum au venit și detaliile. Cel care s-a fi dedat la violențe ar fi Tamaș, care ar avea acces la băutură, țigări și mâncare prin grija producătorului emisiunii, Vladimir Dembinski, deși formatul emisiunii promovează supraviețuirea pe stomacul gol. Cu ocazia unei recompense, după care se bănuiește că ar fi consumat alcool, brașoveanul ar fi înjurat și și ar fi îmbrâncit mai multe persoane care doreau să-l ridice de la masă. Producătoarea Acun Medya Deniz a fost cât pe ce să cadă pradă actelor sale de violență. În loc să-l trimită acasă pe agresivul concurent, Antena 1 a decis să-l mențină pe Tamaș. Circul ar fi avut loc pe 2 aprilie.

Violența fizică și de limbaj din comportamentul lui Tamaș sunt binecunoscute. Puțini sunt cei care pot să-l țină în frâu. Cei care au izbutit i-au făcut mai întâi pe plac: l-au lăsat să consume alcool, știind că „face urât la băutură”. Unul dintre cei care l-au potolit la echipa națională era regretatul Daniel Prodan, de la a căruit dispariție se împlinesc 10 ani pe 16 noiembrie.

Pe când trăia, Didi le-a povestit prietenilor o întâmplare cu Tamaș, în mandatul de selecționer al lui Victor Pițurcă. Stoperul era convocat la echipa națională. La una dintre acțiuni și-a făcut de cap, ducându-se să bea într-un club din Capitală. Mircea Sandu, președintele de atunci al FRF, a aflat și l-a trimis pe Didi în cârciumă, pentru a-l recupera pe Tamaș și a-l readuce în cantonamentul naționalei. Prodan ocupa funcția de director sportiv la națională.

„Mă sună Mircea Sandu în miez de noapte și îmi spune că a aflat că Tamaș este în club și că bea acolo. Mi-a cerut și să merg după el, să-l aduc la cantonament. Mă duc în club, Tamaș era acolo. Îi iau cu frumosul, îi zic: „Găbiță, hai, tată, să mergem la cantonament”. La care el îmi răspunde: „Didi, mergem unde vrei tu, dacă bei cu mine”! Stau cu el și bem, știam că va face pe nebunul, dacă nu l-aș fi lăsat să-și facă plinul. La un moment dat, obosit, îmi spune: „Didi, hai să mergem!”. La care eu îi zic: „Nu, Găbiță, eu am stat cu tine să bei, acum stai și tu cu mine să beau!” Și am rămas până dimineața”, povestea cu umor sătmăreanul.