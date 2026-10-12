Francezii au desemnat favoritul în cursa pentru Balonul de Aur 2026! Veste proastă pentru Lamine Yamal, cu două săptămâni înainte de marea gală

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur din 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra.

Balonul de Aur 2026 Foto: Profimedia

Cu puțin timp înainte de eveniment, discuțiile despre numele care ar putea câștiga trofeul s-au intensificat, iar un sondaj publicat de cotidianul francez L'Équipe a atras atenția prin ordinea favoriților.

Potrivit publicației franceze, Kylian Mbappe, Khvicha Kvaratskhelia și Harry Kane ocupă primele trei poziții în cursa pentru prestigiosul premiu. Clasamentul îi lasă însă în afara podiumului pe alți jucători despre care s-a vorbit mult în acest sezon.

Lamine Yamal, OUT din cursă!

Una dintre cele mai surprinzătoare absențe din top trei este cea a lui Lamine Yamal. Tânărul fotbalist spaniol, în vârstă de 19 ani, a avut un sezon important, în care a câștigat titlul în La Liga și Cupa Mondială din 2026. Poziția sa în sondaj a stârnit nemulțumiri în presa din Spania, unde mulți se așteptau ca jucătorul să fie printre principalii candidați la trofeu.

„Cea mai mare surpriză vine în fruntea clasamentului: Lamine Yamal nu reușește să se claseze printre primii trei. Tânărul jucător al Barcelonei, care în ultimele luni a fost considerat un candidat principal pentru premiu, nu ajunge astfel pe podium la acest vot!”, au scris cei de la Marca.

Lista candidaților la câștigarea Balonului de Aur 2026