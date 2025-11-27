Fostul star de la Arsenal a făcut pasul cel mare: se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți

Nicolas Pepe (30 de ani), fostul jucător al lui Arsenal și actual atacant la Villarreal, trăiește una dintre cele mai surprinzătoare povești de iubire din lumea fotbalului.

Ivorianul urmează să se căsătorească cu actrița americană Teanna Trump, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria filmelor pentru adulți.

Relația celor doi a început în 2024, la scurt timp după divorțul lui Pepe de fosta soție, Fanny V., cu care are doi copii, potrivit Marca.

Trump, în vârstă de 30 de ani și cu peste 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram, ar lua chiar în calcul retragerea din industria în care activează de mai bine de un deceniu. Pentru Pepe ar fi a doua căsătorie, prima având loc în 2017, cu influencerița franceză Fanny V..

De la transferul-bombă la Arsenal, la revenirea în La Liga

Crescut fotbalistic la Angers, Pepe a fost remarcat rapid și vândut la Lille în 2017, pentru 18 milioane de euro.

Acolo avea să explodeze: 38 de goluri în Ligue 1 în trei sezoane și un transfer uriaș la Arsenal, în vara lui 2019, pentru 80 de milioane de euro — record pentru clubul londonez la acel moment.

Aventura din Premier League n-a fost însă pe măsura așteptărilor. În trei ani petrecuți pe „Emirates”, ivorianul a marcat doar 16 goluri în campionat.

A urmat un împrumut la Nice, apoi despărțirea de Arsenal și un sezon la Trabzonspor. Vara trecută, Pepe a ajuns la Villarreal, unde încearcă să-și relanseze cariera.