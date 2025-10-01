search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Ultima metodă neconvențională folosită Arteta la Arsenal face carieră. După hoți de buzunare, câini și becuri, mai nou apelează la piloți de vânătoare

Publicat:
Ultima actualizare:

Antrenorul spaniol Mikel Arteta, 43 de ani, nu este străin de utilizarea metodelor neconvenționale pentru a optimiza performanța fotbaliștilor săi de la Arsenal Lonra. Mai nou, a cerut ajutorul Forțelor Aeriene Regale.

Câinele adus în lotul „tunarilor”
Cea mai recentă mișcare a sa, anunțată în timpul summitului „Lead Better, Live Better 2025” de la Londra, a făcut înconjurul online: antrenorul celor de la Gunners intenționează să implice piloți și membri ai Forțelor Aeriene Regale Britanice în sesiunile de antrenament ale echipei. Scopul? Să regândească modul în care comunică cu jucătorii săi.

Antrenorul și-a explicat decizia încadrând-o ca parte a unui proces de îmbunătățire continuă, începând cu comunicarea în echipă. Arteta a considerat, de fapt, Forțele Aeriene Regale ca un exemplu de interacțiune eficientă: „Voi contacta RAF pentru a înțelege cum comunică între ele, pentru că pentru ele este o chestiune de viață și de moarte. Sunt sigur că nu folosesc 20 de propoziții sau 20 de cuvinte, dacă unul singur este suficient”.

Alte idei stranii ale lui Arteta

Documentarul All or Nothing: Arsenal, produs de Amazon Prime în 2022, arătase deja cum Arteta folosea recuzită și metafore pentru a-și motiva jucătorii, înainte de meciurile importante. De-a lungul anilor, metodele mai bizare ale managerului au devenit virale. De când a angajat hoți de buzunare profesioniști pentru a testa pregătirea echipei și a-i învăța să fie mereu în gardă până la celebrul său discurs, pe întuneric, cu un bec în mână, înaintea unui meci împotriva lui Brighton: „Edison a inventat becul. Astăzi vreau să văd o echipă unită, pentru că un bec singur nu este nimic. Vreau să văd o echipă unită și care strălucește”. La masă, alege și locurile jucătorilor și le schimbă de fiecare dată pentru că vrea ca toți să socializeze cu toți ceilalți.

Îi reconectează pe jucători cu viața

Trebuie amintit și labradorul ciocolatiu pe nume Win, mascota echipei din 2023, adus de Arteta pentru terapie cu animale și pentru a consolida legătura dintre jucătorii săi. Acestea sunt doar câteva dintre trucurile puse la cale de manager, care de-a lungul anilor a dezvoltat și metode „pe teren”: pentru a-și aclimatiza jucătorii cu atmosfera de pe Anfield, a pus melodia „You’ll Never Walk Alone” la maxim. Muzica este, de fapt, o componentă frecventă a sesiunilor de antrenament ale lui Arsenal: uneori samba, alteori playlist-uri special create, întotdeauna însoțite de clasicul discurs motivațional. Arteta își pune jucătorii să stea în cerc și să-i invite să se țină de mână, să se „reconecteze cu viața”.

