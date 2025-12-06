search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Formula 1 pe înțelesul tuturor. Cum se împart premiile la finalul campionatului și de ce piloții nu primesc nimic

Publicat:
Ultima actualizare:

În Formula 1, fiecare cursă implică un risc uriaș pentru piloți, care își pun viața în joc de fiecare dată când urcă în mașină.

McLaren a câștigat titul mondial la constructori, în Formula 1 Foto/Profimedia
McLaren a câștigat titul mondial la constructori, în Formula 1 Foto/Profimedia

Pentru acest nivel ridicat de pericol, recompensele financiare sunt pe măsură, însă banii nu vin întotdeauna direct sub formă de premii.

Premiile în bani în F1 sunt împărțite în funcție de performanțele echipelor în Campionatul Constructorilor. Piloții nu primesc de obicei premii direct pentru victorie, dar câștigurile lor provin din salariul de bază plus bonusuri acordate în funcție de rezultate.

Premiile pentru piloți: salarii și bonusuri

De exemplu, în 2024, Max Verstappen a fost cel mai bine plătit pilot, depășindu-l pe Lewis Hamilton. Chiar dacă Hamilton și-a schimbat echipa și salariul său de bază la Ferrari este mai mic decât al lui Verstappen, se estimează că va ajunge la aproximativ 100 de milioane de dolari anual, incluzând bonusurile.

În general, cel mai performant pilot în clasament câștigă cei mai mulți bani, similar altor sporturi competitive.

Premiile pentru echipe: banii vin din clasament și sponsorizări

Banii din premii în F1 sunt împărțiți mai ales între echipe, în funcție de poziția lor în Campionatul Constructorilor. Echipa câștigătoare primește cea mai mare parte a fondului de premii, iar ultima clasată, mult mai puțin.

De exemplu, McLaren a câștigat aproximativ 161 de milioane de dolari pentru victoria în Campionatul Constructorilor din 2024, ceea ce reprezintă aproximativ 14% din totalul fondului de premii. În schimb, Sauber, care a încheiat pe ultimul loc, a primit 69 de milioane de dolari.

Totuși, premiile în bani nu reprezintă întreaga sursă de venit pentru echipe. Veniturile majore provin și din sponsorizări, vânzarea de produse și parteneriate comerciale, conform sportingnews.com.

Formula 1 nu este doar despre viteză și spectacol, ci și despre bani. Piloții câștigă salarii și bonusuri uriașe, iar echipele se bazează pe premii, sponsorizări și parteneriate pentru a-și susține performanța și dezvoltarea.

Salariile piloților de Formula 1 în 2025

Cifrele reprezintă salariile de bază estimate ale piloților și nu includ bonusurile pentru performanță sau veniturile din sponsorizări, conform RacingNews365.

1. Max Verstappen (Red Bull) – 65 milioane USD

2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 60 milioane USD

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 milioane USD

4. Fernando Alonso (Aston Martin) – 20 milioane USD

5. Lando Norris (McLaren) – 20 milioane USD

6. George Russell (Mercedes) – 15 milioane USD

7. Carlos Sainz (Williams) – 10 milioane USD

8. Pierre Gasly (Alpine) – 10 milioane USD

9. Alex Albon (Williams) – 8 milioane USD

10. Nico Hulkenberg (Sauber) – 7 milioane USD

11. Esteban Ocon (Haas) – 7 milioane USD

12. Oscar Piastri (McLaren) – 6 milioane USD

13. Lance Stroll (Aston Martin) – 3 milioane USD

14. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 2 milioane USD

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 2 milioane USD

16. Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 milioane USD

17. Oliver Bearman (Haas) – 1 milion USD

18. Liam Lawson (Red Bull) – 1 milion USD

19. Jack Doohan (Alpine) – 500.000 – 1 milion USD

20. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 500.000 – 1 milion USD.

