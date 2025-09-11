search
Video Un Ferrari F1 fals a gonit nebunește timp de șase ani pe străzile din Cehia. Poliția l-a arestat pe pilotul-fantomă

Publicat:

Din 2019, cazul unui bolid condus cu viteză pe autostrăzile din Republica Cehă sub pretextul că era un monopost Ferrari de Formula 1 devenise un coșmar pentru Poliție.

Ferrariul a fost tras pe dreapta
Ferrariul a fost tras pe dreapta

Timp de șase ani, o persoană a condus cu viteză pe autostrăzile din Republica Cehă un presupus Ferrari de Formula 1, postându-și „performanțele” online. În acești șase ani, „șoferul-fantomă”, complet echipat cu cască integrală și costum ignifug, a reușit să evite orice punct de control și să devină o vedetă pe rețelele de socializare.

Un pont trimis către Poliția cehă de mai mulți șoferi care au observat mașina parcată într-o benzinărie din apropierea orașului Dobris a permis arestarea unui bărbat în vârstă de 51 de ani în satul Buk, la sud-vest de Praga, punând astfel capăt acțiunilor misteriosului pilot.

Patrulele Poliției, împreună cu un elicopter, au ajuns la domiciliul „șoferului-fantomă”, care, purtând costumul și casca de curse, a refuzat să iasă din mașină. După o scurtă confruntare, bărbatul a coborât din mașină și, după ce a fost încătușat, a fost arestat.

Confirmarea arestării sale a fost făcută publică de Poliție printr-un comunicat: „Datorită informațiilor furnizate de șoferi, în această dimineață am oprit un pilot de Formula 1 în satul Buk, care circula cu viteză maximă pe autostrada D4”.

Din 2019, bărbatul a condus netulburat, grație anonimatului oferit de echipamentul său de curse, filmând și postând online plimbările pe autostradă. Acum riscă o amendă usturătoare și revocarea permisului, deoarece mașinile cu un singur loc nu sunt omologate pentru utilizarea pe drumurile publice, deoarece nu au plăcuțe de înmatriculare, lumini și semnalizatoare și, de asemenea, nu respectă reglementările europene.

Potrivit autorităților, în timp ce fiul bărbatului în vârstă de 51 de ani părea destul de vorbăreț cu reporterii, exprimând îngrijorări cu privire la o posibilă încălcare a proprietății private și a drepturilor personale în urma intervenției Poliției, tatăl său, alias „șoferul-fantomă”, a refuzat să colaboreze la interogatoriu. Cei doi administrau un canal de YouTube unde erau încărcate în mod regulat videoclipuri cu performanțele mașinii.

Conform site-ului ceh auto.cz, mașina nu aparține de fapt celor de la Ferrari, constructor cu sediul la Maranello. Se spune că mașina de curse este un Dallara GP2/08 folosit în GP2 Series, seria junior care a precedat Formula 1 și a fost introdusă în 2005, înlocuind Formula 3000, înainte de a reveni la numele de Formula 2 în sezonul 2017.

Modificată corespunzător pentru a arăta ca o mașină Ferrari de Formula 1, bolidul semăna cu monoposturile echipei „Căluțului Cabrat” la începutul anilor 2000, alături de inevitabilul logo de pe caroserie, două elemente care au dus la confundarea unui Dallara cu un Ferrari.

Sport

