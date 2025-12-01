Nebunie în Formula 1: titlul se decide în ultima cursă a sezonului. Iată toate calculele

Campionatul Mondial de Formula 1 s-a redeschis în Qatar. La Lusail, Max Verstappen a câștigat cursa datorită unei capodopere strategice a echipei sale și a urcat pe locul doi în clasamentul piloților.

Clasamentul actual este următorul: Norris 408 puncte, Verstappen 396, Piastri 392. Marele Premiu de la Abu Dhabi, din această săptămână, va decide care dintre cei trei va câștiga titlul. Un clasament foarte strâns, cu cele șapte victorii pentru fiecare dintre cei trei piloți rămași în cursa Campionatului Mondial din 2025.

Totul se rezumă la ultima cursă, așadar. Titlul s-a redeschis senzațional după o eroare strategică a celor de la McLaren. Echipa cu sediul la Woking a fost singura care nu și-a oprit piloții în primele ture ale Marelui Premiu din Qatar, când accidentul dintre Hulkenberg și Gasly le-a permis echipelor să economisească timp cu o oprire sub Safety Car.

Piastri, care conducea cursa, a terminat astfel pe locul doi, iar liderul campionatului, Norris, a fost chiar în afara podiumului, pe locul patru. Max Versappen, de la Red Bull, a profitat de acest lucru, cu o performanță excepțională reducându-și decalajul în clasamentul piloților la doar 12 puncte în spatele englezului. Piastri este la 16 puncte în spate.

Englezul va trebui să termine în primii doi în ultima cursă a sezonului, dacă SuperMax câștigă. În schimb, se poate mulțumi cu locul cinci, dacă coechipierul său Piastri câștigă cursa.

Combinațiile de la Abu Dhabi:

NORRIS IESE ESTE CAMPION DACĂ

Termină pe podium (locul 1, 2 sau 3).

Termină pe locul 4 sau 5, iar Verstappen nu câștigă.

Termină pe locul 6 și nici Verstappen, nici Piastri nu câștigă.

Termină pe locul 7 sau 8, iar Verstappen nu se descurcă mai bine de locul 3, iar Piastri nu se descurcă mai bine de locul 2.

Termină pe locul 9 sau 10, iar Verstappen nu se descurcă mai bine de al patrulea, iar Piastri nu se descurcă mai bine de al treilea.

Nu acumulează puncte (pe locul 11 ​​sau mai puțin), iar Verstappen nu se descurcă mai bine de al cincilea, iar Piastri nu se descurcă mai bine de al treilea.

VERSTAPPEN IESE ESTE CAMPION DACĂ

Câștigă, iar Norris este al patrulea sau mai rău.

Termină pe locul 2, iar Norris nu se descurcă mai bine de al șaptelea, Piastri terminând în urma lui.

Termină pe locul 3, iar Norris nu termină mai bine de al nouălea, iar Piastri nu câștigă.

Termină pe locul 4, Piastri terminând în cel mai bun caz al treilea, iar Norris nu este în top 10.

PIASTRI ISE ESTE CAMPION DACĂ

Câștigă, iar Norris nu termină mai bine de al șaselea.

El termină pe locul 2, Norris neterminând mai bine de locul 9, iar Verstappen nu termină mai bine de locul 4.