Care este starea campionului F1 Michael Schumacher, între discreție absolută și fotografiile sustrase din calculatorul personal și scurse în presă

0
0
Publicat:

La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, Michael Schumacher rămâne învăluit într-un văl de mister. Fostul campion mondial de Formula 1 continuă să fie subiectul a numeroase speculații, zvonuri și încercări de a pătrunde în viața sa privată.

Michael Schumacher, în presa germană. FOTO: EPA
Michael Schumacher, în presa germană. FOTO: EPA

La 12 ani de la teribilul accident de schi din 2013, care i-a marcat viața pentru totdeauna, Michael Schumacher rămâne o figură învăluită în tăcere și mister. De atunci, doar frânturi de informații au ieșit la iveală despre starea sa reală de sănătate, iar fiecare nou zvon reaprinde curiozitatea și emoția fanilor din întreaga lume, notează express.co.

În urmă cu mai bine de un an, presa internațională a fost cuprinsă de entuziasm după apariția unor informații potrivit cărora Michael Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale, Gina Maria, organizată la vila familiei din Mallorca, în septembrie. Aceasta ar fi fost prima sa apariție publică după 11 ani, însă ulterior apropiații familiei au dezmințit categoric aceste informații, catalogându-le drept „știri false”.

Totuși, reacțiile intense pe care le-a stârnit această veste au demonstrat încă o dată cât de profundă este afecțiunea pe care publicul o poartă fostului pilot, dar și cât de mult persistă interesul în jurul stării sale.

De la accidentul petrecut în Alpii francezi, în decembrie 2013, când s-a lovit grav la cap după o cădere pe o piatră ce i-a sfărâmat casca, Michael Schumacher a fost ținut în comă indusă timp de luni întregi, fiind ulterior transferat la reședința sa de pe malul Lacului Geneva.

De atunci, el primește îngrijiri medicale permanente din partea soției sale, Corinna, și a unei echipe specializate. Doar câteva persoane apropiate au acces la el, iar familia a păstrat cu rigurozitate discreția asupra stării sale de sănătate.

„Este o situaţie foarte tristă"

În ultimii ani, diverse publicații au sugerat că starea lui Schumacher s-ar fi îmbunătățit, dar aceste relatări s-au dovedit inexacte. Presupusele sale apariții publice, precum și zvonul că ar fi semnat o cască pentru Jackie Stewart, au fost infirmate, dovedindu-se că, de fapt, casca a fost semnată de Corinna, în numele soțului ei.

Prietenii apropiați au oferit, totuși, câteva detalii despre starea reală de sănătate a campionului  de Formula 1. Fostul manager Flavio Briatore a declarat recent că preferă să-l păstreze în memorie pe Schumacher zâmbind, așa cum îl știa în perioada victoriilor sale.

„Dacă închid ochii, îl văd zâmbind după o victorie. Prefer să mi-l amintesc așa, decât întins pe pat. Totuși, vorbesc des cu Corinna”, a declarat fostul manager al lui Michael Schumacher.

La rândul său, prezentatorul german Felix Görner a descris situația drept „foarte tristă”, afirmând că fostul campion „nu mai poate comunica prin cuvinte” și depinde complet de îngrijitorii săi.

„Este o persoană... care nu mai poate să se exprime prin limbaj. Este o situație foarte tristă. El era, de fapt, un erou, un erou indestructibil. (...) Ne agățăm de speranță, de un fir de pai. Dar el pur și simplu nu se simte bine, așa că nu-l vom mai vedea”, a spus acesta.

Potrivit presei germane, Michael Schumacher beneficiază de îngrijiri continue din partea unei echipe de până la 15 persoane. Într-un proces din 2023, s-a menționat că el este „parțial neajutorat, are nevoie de îngrijire permanentă și este vizibil afectat” de leziunile suferite. În același context, imagini scurse în presă l-ar fi arătat într-un pat medical și într-un scaun cu rotile, conectat la aparate de susținere a vieții.

Scandalul imaginilor dispărute din calculatorul familiei

Discreția extremă a familiei Schumacher a fost pusă la grea încercare atunci când aceasta a devenit ținta unui șantaj de proporții. În februarie anul acesta, trei persoane au fost condamnate pentru tentativa de extorcare a familiei, în valoare de 12 milioane de lire sterline.

Principalul vinovat, Yilmaz Tozturkan, un paznic de club de noapte în vârstă de 53 de ani, a amenințat că va publica pe dark web fotografii și fișiere video personale ale lui Schumacher, inclusiv documente medicale confidențiale.

Informațiile, adică aproximativ 900 de fotografii personale, aproape 600 de videoclipuri și dosare medicale confidențiale, ar fi fost obținute cu ajutorul lui Markus Fritsche, angajat al unei firme de securitate care păzea reședința familiei, acuzat că a sustras datele de pe un hard disk.

În urma acestui scandal, Yilmaz Tozturkan a fost condamnat la trei ani de închisoare, Markus Fritsche a primit doi ani cu suspendare, iar complicele său, Daniel Lins, fiul lui Tozturkan, expert IT, a fost condamnat la șase luni cu suspendare.

Cercul restrâns al lui Schumacher

De la accident, doar un număr foarte mic de persoane are permisiunea să-l vadă pe Michael Schumacher. Printre aceștia se numără foștii colaboratori apropiați din Formula 1, precum Jean Todt, Ross Brawn și fostul pilot Gerhard Berger. Toți trei sunt considerați membri ai „cercului de încredere” al familiei.

De asemenea, în cercul de încredere se află și managerul lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, jurnalista germană care a lucrat pentru familia campionului timp de peste 25 de ani. Ea este responsabilă cu gestionarea imaginii publice a lui Schumacher și a subliniat în repetate rânduri importanța protejării vieții private a campionului.

Într-o declarație din 2016, Kehm afirma: „Sănătatea lui Michael nu este o chestiune publică, așa că vom continua să nu facem niciun comentariu în acest sens. Trebuie să îi protejăm sfera intimă. Din punct de vedere legal și pe termen lung, orice declarație legată de sănătatea lui ar diminua sfera lui intimă”.

Aceeași atitudine o împărtășește și soția lui Michael Schumacher, Corinna, care, în documentarul Netflix Schumacher din 2021, a spus cu emoție: „Încercăm să continuăm ca familie, așa cum îi plăcea lui Michael și încă îi place. Și ne continuăm viața. Pentru mine este foarte important ca el să se poată bucura în continuare de viața sa privată cât mai mult posibil. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael”.

