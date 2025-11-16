search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Misterul Schumacher. Noi detalii despre starea de sănătate a pilotului F1, după un deceniu de la cumplitul accident. „Nu mai comunică prin limbaj”

Publicat:

Michael Schumacher, unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1, a suferit în 2013 un grav accident de schi care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Michael Schumacher nu mai comunică verbal Foto/EPA
Michael Schumacher nu mai comunică verbal Foto/EPA

De atunci, fostul campion nu a mai fost văzut public, iar informațiile despre starea sa de sănătate au rămas extrem de rare și protejate de familia și apropiații săi.

Acum, la 56 de ani, Michael Schumacher continuă să fie în centrul atenției fanilor și al presei, însă detaliile despre viața sa de zi cu zi și despre evoluția sănătății sale sunt limitate. Apropierea familiei față de public a menținut misterul, iar majoritatea informațiilor care circulă sunt doar zvonuri.

Schumacher nu mai poate comunica verbal

Recent, jurnalistul german Felix Gorner a oferit câteva detalii despre starea fostului pilot. Conform surselor sale, Michael Schumacher nu mai poate comunica verbal și se confruntă cu dificultăți majore în viața de zi cu zi.

Recuperarea după accidentul de acum peste un deceniu nu a fost completă, iar starea sa generală este considerată „tristă”.

Deși fostul pilot nu mai duce o viață activă precum înainte, informațiile concrete rămân extrem de limitate, iar multe întrebări despre sănătatea sa nu au încă răspuns. Familia și apropiații continuă să păstreze discreția totală, menținând misterul în jurul unuia dintre cei mai mari sportivi ai lumii.

„Michael Schumacher este un om care nu mai poate comunica prin limbaj. În general, este într-o situație tristă. Având în vedere informațiile pe care le avem la dispoziție, nu cred că duce o viață foarte activă!”, a declarat germanul, citat de Mirror.

